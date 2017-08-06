Samanyolu Haber /Gündem / Otobüs kazası: 'Kaptanımız uyuyakalmış!' /06 Ağustos 2017 11:08

Otobüs kazası: 'Kaptanımız uyuyakalmış!'

Kayseri'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Kenan Akbaş idaresindeki 65 EK 765 plakalı yolcu otobüsü Kayseri-Malatya karayolunun 25. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yolcuların polis, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerinin de yardımıyla aracın tavan kısmındaki havalandırma boşluğundan ve kırılan pencerelerden çıkarıldığı kazada, şoför ile 25 yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

'KAPTAN UYUYAKALMIŞ'

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yolcu, kazanın olduğu anda uyuduğunu, otobüsün sarsılmasıyla uyandığını belirterek, "Otobüste yaralılar vardı, camları kırmaya başladık. Öylelikle araçtan çıktık. Şoför uyuyordu, kaç kere uyardık şoförü. Uykuluydu zaten kendisi." diye konuştu.

Bir başka yolcu Ömer Ç. ise "İstanbul'dan Bitlis'e gidiyordum. Askerden memleketime gidiyordum. Tezkere aldım. 15 aydır ailemi görmemiştim. Kaptanımız uyuyakalmış. Takla attı yolda böyle mahsur kaldık." ifadelerini kullandı. (Haber.Sol)

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