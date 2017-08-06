Samanyolu Haber /Gündem / Sefalet içindeki ülkeler listesinde Türkiye bakın kaçıncı sırada! /06 Ağustos 2017 11:20

Sefalet içindeki ülkeler listesinde Türkiye bakın kaçıncı sırada!

Türkiye, ülkelerin işsizlik ve enflasyon oranlarını baz alarak hazırlanan "sefalet endeksi"nde altıncı oldu.

SHABER3.COM

Türkiye, ülkelerin işsizlik ve enflasyon oranlarını baz alarak hazırlanan "sefalet endeksi"nde altıncı oldu.

Bloomberg’in hazırladığı listede, geçen yılı 18,4 puanla yedinci sırada tamamlayan Türkiye, bu yıl "sefalet"te altıncı sıraya yükseldi. 

748.3 puan açık ara önde olan Venezuela’yı 32.8 puanla Güney Afrika, 31.1 puanla Arjantin, 26.1 puanla Ukrayna takip etti.

Beşinci sırasında Yunanistan’ın bulunduğu 65 ülkeli listenin altıncı sırasında ise Türkiye var.

Listenin ilk onunda Türkiye’nin ardından sırasıyla İspanya, Sırbistan, Brezilya ve Uruguay var.

‘Ekonomik kriz’in etkisi son dönemde iyiden iyiye hissedilirken, Başbakan Binali Yıldırım hükümetin öncelikli programının ekonomi olduğunu söylemişti.
<< Önceki Haber Sefalet içindeki ülkeler listesinde Türkiye bakın kaçıncı... Sonraki Haber >>

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Siyasal İslam neden iflas etti?

Siyasal İslam neden iflas etti?

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:17:28