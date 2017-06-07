Samanyolu Haber /Gündem / Sabah ByLock'un delil olmadığını itiraf etti /07 Haziran 2017 18:04

Sabah ByLock'un delil olmadığını itiraf etti

Sabah gazetesi 15 Temmuz sonrası 'en önemli delil' dedikleri ByLock'un hukuki delil dahi olmadığını itiraf etti.

SHABER3.COM

Sabah'tan 'ByLock delil değil' itirafı

Sabah Gazetesi'nde yer alan bir haber, 15 Temmuz sonrası binlerce insanın tutuklanmasına gerekçe yapılan ve halen her gün yüzlerce insanın gözaltına alınma sebebi sayılan ByLock'un hukuki delil olamayacağını gözler önüne serdi.

Haberde aynen şöyle deniyor: 

"ByLock tutuklamalarına yeni kriter getirildi. Sulh Ceza Hakimlikleri dosyasında ByLock dışında delil bulunmayan çiftçi, işçi, esnaf ve ev hanımlarını 'Adli Kontrol Şartıyla' serbest bırakabilecek. Aynı delille Hakimliğe sevk edilen ancak devlet kurumlarında çalışan şüpheliler ise, 'Etkin Pişmanlık' kapsamında yeni ve somut itiraflarda bulunurlarsa bu uygulamadan yararlanabilecek."

Oysa hukukçular Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kanun önünde herkes eşit olduğuna dikkat çekiyor ve Google Play'den rahatlıkla indirilebilen ve 15 Temmuz'dan çok önce hizmet vermeyi durduran bir uygulamanın meslek gruplarına ve kişinin sosyal statüsüne göre suç olup olmaması gibi bir durum söz konusu olamayacağını söylüyor.


<< Önceki Haber Sabah ByLock'un delil olmadığını itiraf etti Sonraki Haber >>

Çita bakıcılara saldırdı...

Çita bakıcılara saldırdı...

Ramazan ayını değerlendirmenin yolu

Ramazan ayını değerlendirmenin yolu

ABD, Musul’da fosfor bombası kullandı

ABD, Musul’da fosfor bombası kullandı

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:41:34