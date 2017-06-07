Sabah ByLock'un delil olmadığını itiraf etti

Sabah'tan 'ByLock delil değil' itirafı





Sabah Gazetesi'nde yer alan bir haber, 15 Temmuz sonrası binlerce insanın tutuklanmasına gerekçe yapılan ve halen her gün yüzlerce insanın gözaltına alınma sebebi sayılan ByLock'un hukuki delil olamayacağını gözler önüne serdi.





Haberde aynen şöyle deniyor:







"ByLock tutuklamalarına yeni kriter getirildi. Sulh Ceza Hakimlikleri dosyasında ByLock dışında delil bulunmayan çiftçi, işçi, esnaf ve ev hanımlarını 'Adli Kontrol Şartıyla' serbest bırakabilecek. Aynı delille Hakimliğe sevk edilen ancak devlet kurumlarında çalışan şüpheliler ise, 'Etkin Pişmanlık' kapsamında yeni ve somut itiraflarda bulunurlarsa bu uygulamadan yararlanabilecek."





Oysa hukukçular Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kanun önünde herkes eşit olduğuna dikkat çekiyor ve Google Play'den rahatlıkla indirilebilen ve 15 Temmuz'dan çok önce hizmet vermeyi durduran bir uygulamanın meslek gruplarına ve kişinin sosyal statüsüne göre suç olup olmaması gibi bir durum söz konusu olamayacağını söylüyor.







