Duruşmaları canlı yayınlayın, herkes görsün

MECLİS BAŞKANI’NIN ‘İÇ TÜZÜK’ DAVETİNE YANIT: GENEL BAŞKANIMIZ, KATILMAYACAK







CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gündemini, düzenlediği basın toplantısında, kamuoyuyla paylaştı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın yapacağı iç tüzük toplantısına CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun katılmayacağını açıklayan Tezcan, “MYK, Meclis Başkanı’nın çağrısını görüştü. İç tüzük çerçevesinde yapılacak çalışmalara Sayın Genel Başkanı’mız katılmayacak. Sayın Meclis Başkanı’nın çağrısı, mevzuata uygundur; ama teamüle aykırıdır. Çağırdığı grup başkanları içerisinde, Sayın Başbakan Binali Yıldırım, partisinin lideri değildir. Diğer grup başkanları, partilerinin lideridir. Liderler toplantısı, liderler arasında yapılır’ diye konuştu





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, Katar kriziyle ilgili hükümete çağrıda bulunarak, “Katar konusunda, bu sorunun bir parçası olacak açıklamalardan ısrarla kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Bu süreçte, tarafsızlığımızı korumak zorundayız. Türkiye, sorunun tarafı değil; çözümün tarafı olmalı. Hükümete bu çerçevede İhvan sevdasından da vazgeçmesini tavsiye ediyoruz. Bunun sonu ciddi sıkıntılar ve felaketler olur” dedi.





CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gündemini, düzenlediği basın toplantısında, kamuoyuyla paylaştı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın yapacağı iç tüzük toplantısına CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun katılmayacağını açıklayan Tezcan, “MYK, Meclis Başkanı’nın çağrısını görüştü. İç tüzük çerçevesinde yapılacak çalışmalara Sayın Genel Başkanı’mız katılmayacak. Sayın Meclis Başkanı’nın çağrısı, mevzuata uygundur; ama teamüle aykırıdır. Çağırdığı grup başkanları içerisinde, Sayın Başbakan Binali Yıldırım, partisinin lideri değildir. Diğer grup başkanları, partilerinin lideridir. Liderler toplantısı, liderler arasında yapılır. Gelen yazının niteliğinden anladığımız kadarıyla TBMM’nin gücünü artıracak bir iç tüzük beklentisinden çok, mühürsüz seçimin gayrimeşru sonuçlarını meşrulaştırma hedefine dönük bir çalışma olduğu seziliyor. Biz, güçlü bir Meclis yaratılması için yapılacak iç tüzük çalışmalarına siyasi teamülün gerektirdiği ölçülere uyarak, katkı veririz; ancak yarınki toplantının, eşit düzeyde olanların bir toplantısı olmayacağı açıktır. Genel başkanımız, bu toplantıya katılmayacak” diye konuştu.





HÜKÜMETE ‘KATAR’ ÇAĞRISI: TARAFSIZLIĞIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ





Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz üzerinden hükümete seslenen Tezcan, “Hükümete çağrıda bulunuyoruz. Suriye sürecinde yapılan hatalar, burada tekrar edilmesin. Katar konusunda, bu sorunun bir parçası olacak açıklamalardan ısrarla kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Daha önceki tavsiyelerimizi dinlemediler. Bedelini şu anda Türkiye, çok ağır ödüyor. Kendileri de dış politikanın çöktüğünü ikrar etmek zorunda kaldılar. Bu süreçte de tarafsızlığımızı korumak zorundayız. Türkiye, sorunun tarafı değil; çözümün tarafı olmalı. Tarafsızlığını korumadığı sürece ancak ve ancak sorunun tarafı olursunuz. Hükümetin bu çerçevede İhvan sevdasından da vazgeçmesini tavsiye ediyoruz. Dünya, bu noktada ciddi problemler yaşarken, bu İhvan sevdasının bizi içeride de dışarıda da götüreceği hayırlı bir yer ve sonuç yoktur. Bunun sonu ciddi sıkıntılar ve felaketler olur” dedi.





“DURUŞMALARI CANLI YAYINLAYIN”





15 Temmuz yargılamalarının devam ettiğini hatırlatan CHP’li Tezcan, duruşmalarla ilgili hükümete çağrıda bulunarak, şunları söyledi: “Darbenin siyasi ayağını gizlemeye dönük çabalar, devam ediyor. Çekindiğiniz hiçbir şey yoksa yargılamaların açık olması esastır. Duruşmaları canlı yayınlayın. Herkes görsün. Hangi ilişkiler kurulmuş, nerede ne olmuş, kim hangi yalanı söylüyor; her şey meydana çıksın. Duruşmaların canlı yayınlanmasını başından beri söylemiştik. Ana davalarda ifadeler verilmeye başlandı. Bunların canlı yayınlanması, vatandaşların her şeyi bütün çıplaklığıyla görmesi açısından önemlidir. Çekinmeyin. Vatandaş, ne varsa bütün çıplaklığıyla görsün. Duruşmaları canlı yayınlamamakla F’yü saklama niyetinde misiniz yoksa başka ilişkilerin ortaya çıkmasından endişe mi ediyorsunuz? Bu imkanı sağlamak, hükümetin elindedir. Devlet televizyonu kanalıyla canlı verilebilir. Tarihimizde bunun örnekleri vardır. Bir kere daha bunun yapılmasında yarar görüyoruz”





AK PARTİ SÖZCÜSÜ’NE ‘RABİA’ YANITI: SONRADAN SÖYLENEN SÖZLERLE O YAKLAŞIM, MEŞRU GÖSTERİLEMEZ





CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun hükümete yaptığı ‘rabia işareti’ çağrısına AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın verdiği ‘Sayın Kılıçdaroğlu tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devletten rahatsızlık duyuyorsa bu onun bileceği iştir’ yanıtı sorulan CHP Sözcüsü Tezcan, şöyle konuştu:





“Rabia işaretinin arkasında ifade ettikleri tek millet, tek bayrak, tek vatan ilkelerinden herhangi bir şekilde bizim rahatsız olmamız düşünülemez. Tam tersine ‘Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık’ dedikleri zaman ona karşı en yüksek sesle karşı çıkan CHP’ydi. O işaretin, aslında bir başka hevesin işareti olduğunu biliyoruz. Anlattıkları şey, hiçbir biçimde Türkiye’nin bütünlüğünü, birliğini, beraberliğini korumaya dönük bir ideolojik yaklaşımın işareti değildir. Rabia işareti, İhvan’ın uluslararası işareti olarak ortaya çıkmıştır. İhvan hareketidir ve Türkiye, İhvan’a teslim edilemeyecek kadar büyük ve önemli bir güçtür. Türkiye’nin geleceği orada yoktur. Neye karşı çıktığımız, çok açık. Türkiye’de laik cumhuriyet kültürü yerine İhvan kültürü yerleştirmek isteyenlerin, bugün Türkiye’yi hangi felaketin eşiğine getirdiğini görüyoruz. Rabia işareti, o ideolojinin işaretidir. İhvan anlayışının işaretidir. O semboller onun için ortaya atıldı. O semboller ortaya ilk çıktığında ve Türkiye’de ilk defa Sayın Erdoğan, bu sembolü kullanmaya başladığında henüz daha ağzında o sözler yoktu. Sonradan söylenen bu sözlerle o yaklaşım, meşru gösterilemez”





“DEVLET AKLINI NE NOKTAYA TAŞIDIKLARININ ÇARPICI BİR İTİRAFI”





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükelçiler iftarında Katar kriziyle ilgili yaptığı ‘Burada farklı bir oyun oynanıyor. Bu oyunun arkasında kimler var şu anda henüz onu tespit edebilmiş değiliz’ açıklamayı da değerlendiren Tezcan, “Sayın Cumhurbaşkanı, arkasındaki planı henüz anlayamamış, tespit edememiş; ama alelacele pozisyon alma konusunda bir beis görmüyor anlaşıldığı kadarıyla. Hem de Türkiye’yi bir yeni ciddi maceranın içerisine sokabilecek böyle ciddi bir krizi anlayamamak, Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendi anlama kapasitesinin ötesinde, Türkiye’nin dış politika bürokrasisini ve devlet aklını ne noktaya taşıdıklarının çarpıcı bir itirafı olsa gerek” diye konuştu.





HDP İLE GÖRÜŞME BU HAFTA





CHP Sözcüsü Tezcan, ayrıca Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun HDP’yle yapacağı görüşmeye ilişkin “Bu hafta HDP Genel Başkanı ile cuma günü bir görüşme yapılacak sanıyorum” dedi.