Samanyolu Haber /Gündem / Ebu Hanzala hakkında karar belli oldu /07 Haziran 2017 18:54

Ebu Hanzala hakkında karar belli oldu

'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sakarya'da IŞİD'e adam kazandırma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında örgütün  üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk İstanbul'da gözaltına alınıp Sakarya'ya getirilmişti. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayancuk ve beraberindekiler  sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Bayancuk "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "IŞİD silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. 

Daha önce de bir çok defa aynı iddia ile tutuklanan Bayancuk her defasında serbest bırakılmıştı

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