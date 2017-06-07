Ebu Hanzala hakkında karar belli oldu

Sakarya'da IŞİD'e adam kazandırma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk İstanbul'da gözaltına alınıp Sakarya'ya getirilmişti.





Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayancuk ve beraberindekiler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Bayancuk "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "IŞİD silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.





Daha önce de bir çok defa aynı iddia ile tutuklanan Bayancuk her defasında serbest bırakılmıştı