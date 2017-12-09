Babacan İran yaptırımlarının delindiğini söylüyordu

ABD'nin New York kentinde görülen davaya bugün Amerikan istihbarat servisi CIA’in eski Başkan Yardımcısı David Cohen'in dinlenmesiyle devam edildi. Geçmişte ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarlığı görevini yürüten Cohen, Halkbank yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin içeriğine dair mahkemeye bilgi verdi.





New York'taki duruşma salonunda bulunan ve Courthouse News Service adlı haber portalı için çalışan gazeteci Adam Klasfeld, Cohen'in ifadelerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.





Cohen dün verdiği ifadesinde ABD Hazine Bakanlığı'nın Halkbank ile yaptığı toplantılarda "en sık” Hakan Atilla ile bir araya geldiğini söylemişti. Cohen bu görüşmelerin Türkiye ve ABD'nin başkenti Washington'da ve "belli bir ölçüde” kişisel olarak yapıldığını kaydetmişti. Atilla ile birebir görüşmediğini belirten Cohen, Hazine'den ve Halkbank'tan başka yetkililerin de görüşmelere katıldığını söyledi.





Cohen bugünkü ifadesinde İranlıların yaptırımları aşmak için kullandığı "aldatıcı yollarla” ilgili olarak Atilla ile iletişim kurduğunu kaydetti. Ayrıca konuyla ilgili çalıştığı tek bankanın Halkbank olmadığını, dünyada başka bankalar da olduğunu ifade etti.



