Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Romanya adalet bakanından Hizmet okullarına övgü: Yetişen öğrenciler sizin için onur, Romanya adına kazanç.







Ülkenin sanat, siyaset, fikir ve eğitim dünyasından 250 seçkin davetli, Lumina okullarının başkent Bükreş’teki yeni kampüsünde kurulan iftar sofrasında buluştu. Programın onur konuğu Romanya adalet bakanı Tudorel Toader oldu. Bakan Toader, Türk dostlarının iftar sevincine ortak oldu, sema gösterisini ilgiyle izledi.







İftar sonrasında açıklamalar yapan Romen bakan, şahit olduğu insani sıcaklıktan memnuniyetini anlattı. Lumina okullarınının başarılarını takdir eden Tudorel Toader, yetişen öğrencilerin Romanya için kazanç olduğuna vurgu yaptı. Bakan övgülerini şu sözlerle dile getirdi: "Bu öğrenciler sizin için de onur ve liyakattir. Bu iyi yetişmiş insanlar, gittikleri yerlere dürüst hayat tarzlarını, şahsi ve sosyal misyonlarını da götürecekler. Standartlarınızı daha da yükseltin, böylelikle Romanya’nın standardı yükselecek."





Romen adalet bakanı ayrıca okulu gezdi, modern eğitim imkanlarını hayranlıkla gözlemledi.





Eğitimde 23 yılını geride bırakan Lumina okulları, Romanya’ya kazandırdığı uluslararası bilim madalyalarıyla ülkede ‘madalya fabrikası’ olarak tanınıyor. Ülke genelindeki 10 okulda 3 bin 800 öğrenci eğitim görüyor.



































