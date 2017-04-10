Saadet Partisi'nden Erbakan afişiyle oy isteyen AKP'ye sert sözler

Kayseri'de AKP tarafından, Saadet Partisi eski genel başkanı Necmettin Erbakan’ın fotoğrafının altına “Daha hızlı kalkınma için başkanlık sistemini mecburi görüyoruz” ifadelerinin yer aldığı pankartlar asıldı.







Dün geceden itibaren şehirdeki aydınlatma direklerine asılan pankartlara, Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan tepki gösterdi.





SAADET PARTİLİ BAŞKAN: AHLAK YOKSUNLARI, SİYONİZMİN HİZMETKARLARI





Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Erbakan fotoğrafının yer aldığı afişi paylaşan Arıkan, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: “İstismar edilmedik hiçbir şey bırakmadınız. Yazıklar olsun ahlak yoksunları. İstismar ettiğiniz insan, sizi siyonizmin en büyük hizmetkarı ilan etmişti.”



