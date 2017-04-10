Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorine zam /10 Nisan 2017 17:35

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorin fiyatları bu geceden itibaren arttı

SHABER3.COM

Ankara'da litresi ortalama 5,18 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,14 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,17 liradan 5,29 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,48 liradan 4,56 liraya, İstanbul'da 4,43 liradan 4,51 liraya, İzmir'de 4,45 liradan 4,53 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Otogaza bugünden geçerli 25 kuruş indirim yapılmıştı.
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