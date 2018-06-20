Samanyolu Haber /Gündem / Saadet lideri: Adaylarımızı istifa ettiriyorlar, acınacak haldesiniz /20 Haziran 2018 23:19

Saadet lideri: Adaylarımızı istifa ettiriyorlar, acınacak haldesiniz

Saadet Partisi (SP) cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, milletvekili adaylarına istifa etmeleri için AKP’den baskı yapıldığını söyleyerek, bu duruma Twitter'dan tepki gösterdi.

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Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu: "‘Yeni Türkiye' dillerinden düşmüyor, ancak ‘Eski Türkiye'ye' ait ne kadar çirkin iş varsa onları yapmaktan da geri durmuyorlar" açıklamasını yaptı.

Partisinin Şırnak Milletvekili adayı Zeki Begiş'in ‘baskıyla istifa ettirildiğini' savunan SP lideri, "Ülkenin en önemli haberiymiş gibi de başta Anadolu Ajansı ve TRT olmak üzere kontrollerindeki medyadan takdim etme gayretine düştüler" dedi.

Şırnak'taki diğer SP adayına ve merkez ilçe teşkilatına istifa etmeleri için baskı yapıldığını aktaran Karamollaoğlu şöyle devam etti: "Belki farkında değilsiniz, fakat acınacak haldesiniz".

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Şırnak milletvekili adayı Zeki Begiş, partisinin ‘teröre destek verdiği' gerekçesiyle milletvekili adaylığından çekilmiş, "Son zamanlarda partimin teröre verdiği destekten dolayı rahatsızlığımı ifade etmek istiyorum. İlçe başkanlığı görevimden ve milletvekilli adaylığından istifa ediyorum. Bu süreçten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağım" açıklamasını yapmıştı.
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