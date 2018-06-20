Ne kampanya ne de faiz indirimi konut satışına çare olabildi

2018’in ilk 5 ayında 156 bin 175 kredili konut satıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine ait satış rakamı ise 212 bin 122 idi. Buna göre ilk 5 ayda kredili konut satışı yüzde 26,3 azaldı.







Banka ve şirketlerin indirim kampanyalarına rağmen satışların azalmasında Türk Lirası’nın dolar ve euro gibi yabancı para birimleri karşısında yüzde 20’den fazla değer kaybetmesi etkili oldu.





5 BANKA KONUT KREDİSİ FAİZİNİ YÜZDE 0,98’E İNDİRMİŞTİ





Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın yanısıra Şekerbank ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) 120 ay (10 yıl) vadeli konut kredisinin aylık faiz oranını yüzde 0,98’e indirmişti. O dönemde piyasada ortalama 120 ay vadeli konut kredi faizi yüzde 1,20-1,64 arasında seyrediyordu.





Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Ziraat Bankası’nın öncülüğünde elde kalan konutları eritmek için bir kampanya başlatacağız.” beyanatının ardından 5 banka faizleri indirdiklerini ilan etmişti.





İNŞAAT FİRMALARI DA YÜZDE 20 İNDİRİM YAPMIŞTI





Bankaların yanısıra Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) üyesi firmalar “yüzde 20 indirimli konut satış kampanyası” tertip etmişti.





İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım 12 Haziran’da yaptığı açıklamada, “Aşırı talep görmesi sebebiyle konutta indirim kampanyasını 15 gün uzatma kararı aldık.” ifadelerini kullanmıştı.





2 MİLYON 130 BİN KONUT ELDE KALDI





Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı verileri ise banka ve inşaat firmalarının indirim kampanyasının yeni konut stoklarının eritilmesinde etkili olmadığını ortaya koydu.





Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 100 konut satışı ve yüzde 16,5 ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 51,3 ile Bilecik oldu.





Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, Bloomberg HT’ye verdiği mülakatta 1 Ocak 2018 itibarıyla 2 milyon 130 bin konut stoğu olduğunu kaydetmişti.





TOPLAM SATIŞLAR SADECE YÜZDE 2,7 ARTTI





Türkiye’de konut satışları 2018 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artarak 119 bin 655 oldu. İpotekli satış kısmında yer almayan diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 82 bin 790 oldu.





Diğer konut satışları geçen yıl aynı dönemde 74 bin 820 olarak tahakkuk etmişti.





YABANCIYA 2 BİN 415 KONUT SATILDI







Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 artarak 2 bin 415 oldu.





Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2018’de ilk sırayı 854 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 595 konut satışı ile Antalya, 141 konut satışı ile Bursa, 108 konut satışı ile Yalova ve 96 konut satışı ile Ankara takip etti.





YABANCIYA KONUT SATIŞI*





ÜLKE SATILAN KONUT





Irak 407





İran 217





Suudi Arabistan 206





Rusya Fed. 165





Afganistan 131





(*) 2018 yılı mayıs ayı





İPA HABER