Erdoğan: Artık parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:







*Türkiye 16 yıl öncesinde neredeydi şimdi nerede. SSK'nın başında Kılıçdaroğlu'nun olduğu zamanlar berbat zamanlardı.





*16 yıl önce Türkiye neredeydi? diye baktığımız zaman, bir defa eğitimde adeta yok denilebilecek bir konumdaydık, 70-80-100 öğrencili sınıflar, derslik sayısı az, sağlıkta zaten büyük bir felaket… Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında olduğu dönemler, ayrı bir felaketti. Galoşları tekrar satan SSK hastaneleri vardı.





*Türkiye 79 senede özellikle eğitimde neredeydi, nereye geldi. Eğitim olmazsa olmazımızdır, eğitimli bir nesil çok çok önemli. 75 üniversite vardı ama şimdi 205 üniversitemiz var.





*(Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş söylemiyle ilgili) Bir defa 16 Nisan'da biz Türkiye'de bir anayasa oylaması yapmadık mı? Millet o defteri kapattı. Artık bir parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil.





*(Uber) O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim.