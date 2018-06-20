Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Artık parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil /20 Haziran 2018 23:24

Erdoğan: Artık parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil

Tayyip Erdoğan, katıldığı radyo programında muhalefetin parlamenter sisteme dönüş vaadine tepki göstererek, "Bir defa 16 Nisan'da biz Türkiye'de bir anayasa oylaması yapmadık mı? Millet o defteri kapattı. Artık bir parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil" dedi.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

*Türkiye 16 yıl öncesinde neredeydi şimdi nerede. SSK'nın başında Kılıçdaroğlu'nun olduğu zamanlar berbat zamanlardı.

*16 yıl önce Türkiye neredeydi? diye baktığımız zaman, bir defa eğitimde adeta yok denilebilecek bir konumdaydık, 70-80-100 öğrencili sınıflar, derslik sayısı az, sağlıkta zaten büyük bir felaket… Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında olduğu dönemler, ayrı bir felaketti. Galoşları tekrar satan SSK hastaneleri vardı.

*Türkiye 79 senede özellikle eğitimde neredeydi, nereye geldi. Eğitim olmazsa olmazımızdır, eğitimli bir nesil çok çok önemli. 75 üniversite vardı ama şimdi 205 üniversitemiz var.

*(Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş söylemiyle ilgili) Bir defa 16 Nisan'da biz Türkiye'de bir anayasa oylaması yapmadık mı? Millet o defteri kapattı. Artık bir parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil.

*(Uber) O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim.
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