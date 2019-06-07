Samanyolu Haber /Ekonomi / Şartlar 6 ayda değişti, rakamları aşağı çekti /07 Haziran 2019 15:17

Şartlar 6 ayda değişti, rakamları aşağı çekti

Federal Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) 2019 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,6’dan 0,6’ya düşürdü. Tahminlerin aşağı çekilmesinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarının yol açtığı talep daralması etkili oldu.

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Federal Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Almanya ekonomisine dair aralıkta paylaştığı 2019-2020 ve 2021 yıllarını kapsayan büyüme tahminlerinde bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme tahmini yüzde 1,6’dan 0,6’ya ve 2020 büyüme beklentisini yüzde 1,6’dan 1,2’ye düşürdü.

2021 yılı için de yüzde 1,3 büyüme öngörüldü.

ZAYIF TALEP SANAYİDE HİSSEDİLİYOR

Banka, zayıf kalan küresel talebin Alman sanayisine ve ihracatına baskı oluşturmasını aşağı yönlü yüksek revizeye sebep olarak gösterdi.

Bankanın büyüme tahmini raporunda, Alman ekonomisinin açıkça “soğuma” döneminde bulunduğuna işaret edilerek, 2018'nin ortasından bu yana, sanayide ihracatın durgun seyretmesinden kaynaklanan zayıf bir ekonomik trendin devam ettiği belirtildi.

Almanya Merkez Bankası'na göre GSYH büyümesi 2019'un ikinci çeyreğinde küçük bir düşüş göstermesinin akabinde üçüncü çeyrekte bir miktar toparlanacak.

HÜKÜMETİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 0,5 

Banka enflasyon beklentisini bu yıl için yüzde 1,4, gelecek yıl için de yüzde 1,8’den revize ederek yüzde 1,5 olarak açıkladı.

Geçen yıl ekonomi yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor.
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