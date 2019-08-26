S-400'de flaş gelişme...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sisteminin teslimatında 2'nci bataryanın intikalinin yarından itibaren başlayacağını kaydetti.





Akar, “İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak." ifadelerini kullandı.





ERZİNCAN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU





Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Erzincan'da birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.





Akar, "12 Temmuz'da S-400 tedarik çalışmaları başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar devam ediyor. Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos'tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak." diye konuştu.







İLK BATARYA TEMMUZDA GELDİ





S-400'de ilk batarya temmuz ayında Rus Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçakları ile Ankara Mürted Havalimanı'na intikal ettirilmişti.





Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kongre ve Senato'nun kendisine sunduğu S-400 için Türkiye'ye yönelik müeyyide teklifini şimdilik uygulamayacağını açıklamıştı.





"MÜŞTEREK DEVRİYE YAKINDA"





Akar, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğusunda tesis edilecek güvenli bölgeye dair de konuştu.

Akar, “Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor.” dedi.