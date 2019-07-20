Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan alınan S-400 füzeleri için filo kuruldu /20 Temmuz 2019 20:50

Rusya'dan alınan S-400 füzeleri için filo kuruldu

ABD ile krize neden olan ve bir hafta önce Rusya tarafından Türkiye’ye teslimatına başlanan S-400 füzeleri için 1. Filo kuruldu.

SHABER3.COM

ABD ile krize neden olan ve bir hafta önce Rusya tarafından Türkiye’ye teslimatına başlanan S-400 füzeleri için 1. Filo kuruldu. Yeni kurulan filo için özel bir arma da tasarlandı. Armada ok atan bir Oğuz askeri resmedildi.

Türk Hava Kuvvetleri'nde bir gelenek olan ve her filonun sahip olduğu arma geleneği S-400 füzeleri için kurulan 1. Filo için de uygulandı. Kokpit.aero'nun haberine göre; Türk Hava Kuvvetleri’nde bir çok filonun armasını, uçakların kuyruklarını tasarlayan Ömer Erkmen, ‘Zafer’ çağrı adını taşıyan S-400 filosuna at üstünde ok atan Oğuz savaşçısı figüründen esinlenerek armayı hazırladı. Erkmen'in tasarladığı arma ile ilgili ayrıntıları ise şöyle: Oğuz savaşçısı ile Orta Asya’dan gelen köklerimize, at ile sistemin mobil oluşuna, biri yayda gerili, üçü de sadakta toplam 4 ok ile lançerdeki füze sayısına gönderme yaptığı ifade edildi.


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