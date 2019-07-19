Samanyolu Haber /Gündem / FT: Türkiye'nin S-400 kararı jeopolitikada tektonik kaymaya yol açtı /19 Temmuz 2019 16:07

FT: Türkiye'nin S-400 kararı jeopolitikada tektonik kaymaya yol açtı

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almasının jeopolitikada 'tektonik kayma' oluşturduğunu yazdı. Gazeteye göre Türkiye'nin Rusya'ya yönelmesiyle Putin diplomatik zafer kazandı.

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"Batı'nın rakibinden askeri teçhizat alan NATO'nun hayati öneme sahip üyesinin bu cüretkar eylemi, özellikle Rus ve Türk liderlerin kişisel bağlarının pekişmesinin ve en az bunun kadar önemli olan Ankara-Washington hattındaki gerilimin tırmanmasının bir sonucu" ifadelerini kullanan FT, bu değişimlerin Türkiye'nin Suriye'deki öncelikleriyle ilişkili olduğuna, zira ABD'nin YPG ve Demokratik Suriye Güçleri'ni silahlandırdığına dikkat çekti.

'TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEYEBİLİR'

Tayyip Erdoğan'ın S-400 anlaşmasının 'son yüzyılın en önemli anlaşması' olarak nitelediğini anımsatan FT, "ABD'yle ilişkilerdeki soğukluk, Erdoğan'ı yeni müttefik arayışına itti ve S-400 alımı, Türkiye-ABD ilişkilerini son 10 yılın en düşük seviyesine indirme tehdidi oluşturuyor" yorumunda bulundu.

'ERDOĞAN BÖLGESEL GÜÇ PLANINI GERÇEKLEŞTİRME İMKANINI GÖRDÜ'

Türkiye'nin Rusya'ya gözle görülür yönelişini 'tektonik kayma' ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomatik zaferi olarak gören FT, Erdoğan'ın Putin'le ilişkisinde 'Türkiye'yi bölgesel güç yapma planını gerçekleştirme imkanı' gördüğünü savundu.

'KAZANAN MOSKOVA OLDU'

FT'ye konuşan Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen, bu kaymayı olağanüstü ve şaşırtıcı bulurken kazanan tarafın Ankara ve Washington değil, Moskova olduğunu belirtti. 

Ülgen, Suriye'deki gelişmelerin Washington'a güvenini gerçekten sarstığının altını çizdi.

'ABD'NİN STRATEJİK TEHDİTTE BULUNMASI YANLIŞ POLİTİKAYDI'

Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu da, "İç siyaset, Türk toplumunun ABD'ye yönelik yüksek düşmanlık seviyesi ve baskıyı kabul etmeyen Türk siyasi kültürü dikkate alındığında, Washington'un Türkiye'ye stratejik tehdit yöneltmesi yanlış bir politikaydı" değerlendirmesinde bulundu.
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