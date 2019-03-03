Samanyolu Haber /Gündem / S-400 için ilginç çözüm: Alın paketini açmayın, ABD ile aranız bozulmasın /03 Mart 2019 23:18

S-400 için ilginç çözüm: Alın paketini açmayın, ABD ile aranız bozulmasın

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, S-400'ler konusunda ABD'nin Türkiye'ye baskısını artıracağını söyledi.

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ABD yönetiminin Türkiye'den S-400'lerle ilgili anlaşmayı 2019 Temmuz ayına kadar iptal etme beklentisi içinde olduğunu aktaran Yetkin, "Amerikalılar S-400 konusunda Türkiye’yi sıkıştırmaya, baskıyı artırmaya devam edecek gibi görünüyorlar. Bunun bir son tarihi de var: ABD yönetimi F-35’lerin teslim tarihi gelip çatıncaya, yani Temmuz ayına kadar Türkiye’den S-400 satışını iptal etmesini bekliyor. (Bu durumda ABD askerlerinin en az bu süre dolana dek Suriye’den tamamıyla ayrılmayacağını varsaymak mümkün.) NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in önerdiği ara formül konusunda ise ne Türk, ne Amerikalı yetkililer olumlu bir yorumda bulunuyor. Stoltenberg, Türkiye’nin mutlaka almak istiyorsa S-400leri alması ama hiç kullanmamasının risk oluşturmayacağını söylüyor; yani paketi bile açılmayacak, dolayısıyla F-35’lerin sırlarını “öğrenemeyecek" diye yazdı.

ABD ile Türkiye arasında karşılıklı güvenin olmadığını vurgulayan Yetkin, "Tük-Amerikan ilişkilerinin artık olumlu, güvenilir ve önceden kestirilebilir bir rotaya girmesi isteniyorsa, sorunlara değil, eğer kaldıysa ortak çıkarlara odaklanmanın zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.
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