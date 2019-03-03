FLAŞ... Rolls-Royce Türk yerli savaş uçağı projesinden çekiliyor

Euronews'in Financial Times'tan aktardığı özel habere göre İngiliz savunma firmasının çekilme nedeni üretilecek TF-X motorunun fikri haklarını Türkiye ile paylaşmak istememesi.





Rolls-Royce yerli savaş uçağı projesi için Türk Kale firmasıyla ortak çalışmalara başlamıştı. FT'ye göre İngiliz hükümeti Rolls-Royce'un bu projeye katılımı için Türk hükümet yetkilileri nezdinde yoğun çaba sarf etmişti.





Haberde iki taraf arasında mevcut sorunlara çözüm bulunamayınca Rolls Royce'un söz konusu projeye artık dahil olma yönünde istekli olmadığı bildirildi.





Ayrıca Türkiye'nin söz konusu projeye Katar Türk ortaklığı olan BMC'yi dahil etmek istemesinin İngiliz firma ile Türkiye arasında pürüze yol açtığı belirtildi.