Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray 1 puanla yetindi /03 Mart 2019 23:15

Galatasaray 1 puanla yetindi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Galatasaray karşısında 1-1 berabere kaldı. Galatasaray bu sonuçla lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde kaldı.

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6. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Muslera topu kornere çeldi. 

9. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Lokman'ın derinlemesine gönderdiği pasta Rashad Muhammed kale önünde topla buluştu. Son anda araya giren Marcao, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

13. dakikada Belhanda'nın şutunda savunmadan dönen topa Feghouli ceza yayı üzerinden gelişine vurdu ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Orta sahadan Emrah Başsan'ın ara pasına hareketlenen Rashad Muhammed'in sağdan ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta, top arka direkte ağlarla buluştu: 1-0. 

42. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Orta sahada Scuk'tan topu kapmayı başaran Ndiaye'nin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Feghouli'nin vuruşunda, yerden de seken meşin yuvarlak kaleye paralel olarak az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.

52. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Belhanda'nın pasıyla sol kanatta hareketlenen Onyekuru'nun yerden ortasında, ceza sahası içinde Mitroglou meşin yuvarlağı tekrar Belhanda'nın önüne bıraktı. Belhanda, müsait durumda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. 

55. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Ceza alan içinde Muhammed'in yakın mesafeden vuruşunda Muslera topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında sarı kırmızılı futbolcular meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

60. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Selçuk İnan'ın sert vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada ceza sahası önünde müsait durumdaki Scuk'un sert vuruşunda, top üsten az farkla auta gitti. 

78. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan yaptığı ortada, savunmada Egemen Korkmaz'dan seken top kaleye yöneldi. Kaleci Sehic, çizgi üzerinde müdahale ederek topu son anda kornere çeldi.

84. dakikada Emre Taşdemir'in ceza alanına ortasında Diagne, topuğuyla meşin yuvarlağı Feghouli'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.
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