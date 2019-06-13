S-400 füzesi açıklamaları piyasaları alt üst etti: Dolar çıkışta, Borsa çakıldı

Tayyip Erdoğan'ın dün akşam S400'lere dair "Türkiye S-400 savunma sistemlerini bakınız alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ayda bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır." açıklamasını yapmasının ardından bugün piyasalarda kötü bir gün yaşanıyor.





Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gün içinde ABD'ye tepki göstererek ''hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye bağımsız ve özgür bir ülkedir. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almıştır. Bu tip mektuplarla Türkiye aldığı karardan vazgeçmez." şeklindeki açıklamaları da piyasayı gererken döviz kurlarında yukarı yönlü hareket, BİST endekslerinde ise düşüş yaşanıyor







Dolar/TL endeksi TSİ 13.00 itibariyle 5.85 TL'yi görürken Euro/TL ise 6.6135 seviyesinde işlem gördü. BIST 100 Endeksi ise % 1.57'lik düşüşle 91 bin seviyelerine indi.





Son dönemde S400 konusunda ABD ile yaşanan gerilim ve İstanbul'da seçimlerin tekrarlanma kararı Türk varlıkları üzerinde baskı yapan unsurlar olarak öne çıkıyor.









