Samanyolu Haber /Ekonomi / S-400 füzesi açıklamaları piyasaları alt üst etti: Dolar çıkışta, Borsa çakıldı /13 Haziran 2019 13:51

S-400 füzesi açıklamaları piyasaları alt üst etti: Dolar çıkışta, Borsa çakıldı

S-400 füzeleri gerilimi piyasaları alt üst etmeye devam ediyor. Art arda gelen açıklamaların etkisiyle dolar kuru 5.85'in üzerini gördü, borsa adeta çakıldı

SHABER3.COM

Tayyip Erdoğan'ın dün akşam S400'lere dair "Türkiye S-400 savunma sistemlerini bakınız alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ayda bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır." açıklamasını yapmasının ardından bugün piyasalarda kötü bir gün yaşanıyor. 

Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gün içinde ABD'ye tepki göstererek ''hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye bağımsız ve özgür bir ülkedir. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almıştır. Bu tip mektuplarla Türkiye aldığı karardan vazgeçmez." şeklindeki açıklamaları da piyasayı gererken döviz kurlarında yukarı yönlü hareket, BİST endekslerinde ise düşüş yaşanıyor

Dolar/TL endeksi TSİ 13.00 itibariyle 5.85 TL'yi görürken Euro/TL ise 6.6135 seviyesinde işlem gördü. BIST 100 Endeksi ise % 1.57'lik düşüşle 91 bin seviyelerine indi.

Son dönemde S400 konusunda ABD ile yaşanan gerilim ve İstanbul'da seçimlerin tekrarlanma kararı Türk varlıkları üzerinde baskı yapan unsurlar olarak öne çıkıyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber S-400 füzesi açıklamaları piyasaları alt üst etti:... Sonraki Haber >>

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

İnşaat bir anda çöktü

İnşaat bir anda çöktü

İmam hutbede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İmam hutbede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:54:05