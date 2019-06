İmamoğlu: İBB personeline seçim çalışması yaptırılıyor

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da projelerini anlattı.





Kentsel gelişim çözümleri toplantısında konuşan İmamoğlu, “Yapacak çok şeyimiz var. İstanbul’un toplanma alanları maalesef imara açıldı, depremde sığınacağımız yerler bir avuç insana rant kapısı olarak açıldı. İlk iş olarak raflarda duran afet ve acil durum planının hazırlayacağız. Hayatın içerisinde tatbik edeceğiz. Afet bilgi sistemini tüm ilde devreye sokacağız” dedi.





"Siyasi rant peşinde koşmazsanız başarırsınız" diyen İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:





KENTSEL DÖNÜŞÜM VE BARINMA





"-Tapu sorununu bitireceğiz.





-Kentsel dönüşüm alanlarında açacağımız ofislerle çözüm üreteceğiz. Kentsel dönüşüm fonu oluşturacağız. Afet riski açısından riskli olan, çeperde kalan yerleri kendi kaderine terk etmeyeceğiz.





-Göreve geldiğimiz an bu şehrin önceliği barınma sorunlarını çözmek olacak. Sadece kentin dış bölgelerinde değil, merkezi bölgelerinde de konutlar inşa edeceğiz. Dar gelirli yurttaşların barınması için KİPTAŞ ile birlikte yeni konut inşa edeceğiz. Bu bölgelerdeki kira fiyatları da makul seviyede tutulmaya çalışılacak. KİPTAŞ bizim dönemimizde yapması gereken asli görevine dönecek. Dar gelirliler için huzurlu ve nitelikli yaşam alanları inşa edecek.





-Asbest maddesi kanser yaptığı için 2010'da da ülkemizde yasaklanıyor ama yıkılan binalarda bu madde havaya karışıyor ve sağlığımızı tehdit ediyor. Uygulama aşamasında bir başıbozukluk var. Bu konuda etkili bir denetimi hayata geçireceğiz, yıkım esnasında gerekli önleri hayata geçireceğiz."





'HER YER METRO DEDİLER 5 YILDA SADECE 30 KM AÇABİLDİLER'





"-İstanbul'un her noktasında, her gün hepimizin yaşadığı, katmerleşen trafik konusunu çözeceğiz. İstanbul'un ulaşım sorunu her geçen gün kötüye gidiyor. İstanbul'da ulaşım kaosuyla başa çıkacak deneyimimiz var.





-Toplu ulaşımı destekleyecek ve geliştireceğiz. İlk işimiz metro olacak. "Her yer metro" dediler 5 senenin sonunda sadece 30 km açabildiler. Neyi başardınız? Her seçim dönemi aynı ilçelere metro vaadi vermeye sıkılmıyor musunuz?





-Bu kentteki deniz ulaşımı payını yüzde 8'lerden yüzde 3'lere düşürdüler. Yeni iskeleler açacağız. Bunları raylI sistemle entegre hale getireceğiz.





TRAFİK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ





-İstanbul'un trafiğini rahatlatmak için kademeli saat uygulaması yapacağız. Pilot uygulamayla başlayıp kentin genelinde uygulayacağız. Trafik de çevre kirliliği de bu kentte azalacak. İstanbul halkı kentin bir ucundan diğerine konforlu bir şekilde ulaşabilecek.





-Hiç kimse kendi mahallesindeki, sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Asansörlü otopark sistemlerini getireceğiz. Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. Yıllardır çözülemeyen otopark sorununu çözeceğiz.





-Sektörün içindeki herkes dinlenecek. Eğitim desteği vereceğiz. İşletmeler de, yolcular da mutlu olacak. İstanbul erişilebilir bir kent olacak. Kenti engelli vatandaşlarımıza uygun bir hale getireceğiz."





YAŞAM ALANLARI





"-Toplam 500 km uzunluğunda bisiklet yolları hedefimiz var. Yaşam vadilerini hayata geçireceğiz. Büyük orman alanlarını, park alanlarını el değmeyecek şekilde muhafaz edeceğiz. İstanbul'daki yeşil alanı miktarını dünya standartlarına yükselteceğiz.





-Mahalle içerisinde atıl kalan uygun alanları mahallelinin bir araya geleceği alanlar haline getireceğiz.





-Havamız, suyumuz, denizimiz, toprağımız temiz olacak. İstanbul'un doğru düzgün arıtma sistemi yok. Bu çağda insanlar koku içerisinde yaşıyor, bu sorunu çözeceğiz."





KÜLTÜR-SANAT VE SPOR





-İstanbul olimpiyat sporcularını yetiştirme merkezi haline getireceğiz. E-spor merkezleri kuracağız, gerekli alt yapıları burada hayata geçireceğiz.





-Şehir tiyatroları iki katına çıkacak. Sanatı toplumun her kesiminde yaygınlaştıracağız.





-İstanbul'un marka değerinde uluslararası bir festivali yok. İstanbul'u festivaller şehri haline getireceğiz.





-Turizm sahibi yıllardır sahipsiz. Ortak akıl harekete geçireceğiz bu şehrin turizm master planını devreye sokacağız. İstanbul'un dünyanın en çok turist çeken ilk 3 metropolü arasına girmek zorunda.





-Dünya çapında bir mimar, değerimiz olan Mimar Sinan'ın eserlerini gezdirecek bir rehberi yok bu kentin. İstanbul'u tarih ve denizle yeniden buluşturacağız.





‘İSTANBUL MAALESEF ÇOK VAKİT KAYBETTİ’





"Biz bu hedefleri, bu projeleri bir gelecek öngörüsüyle ortaya koyuyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, vizyonu olmayan bir kentin herhangi bir hikayesi olamaz. Hedefi olmayan kentler, geride kalır, spekülasyona açık hale gelir; buralarda eşitsizlik, yoksulluk, israf ve kayırmacılık ön plana çıkar. Böyle bir gidişatın bizi ileri götüreceğini düşünmek, kendimizi kandırmak olur. İstanbul için elbette 2030 – 2050’ye dair vizyonlarımız ve ilkelerimiz var. Ve Gelecek Tahayüllünü toplumun tüm kesimleriyle paylaşıp, katılımcı bir şekilde geliştireceğiz.





Peki tüm bunları nasıl başaracağız?





Elbette ki, tüm İstanbullularla birlikte gerçekten katılımcı bir demokrasiyi bugünden inşa ederek!





Demokrasisi gelişmemiş bir kentin bugünün koşullarında sorunları doğru bir şekilde çözmesi, ekonomik ve teknolojik kalkınmayı sağlaması mümkün değildir. Demokrasisi gelişmemiş, şeffaf yönetime sahip olmayan, hesap vermeye yanaşmayan bir kente ne yatırımcı gelir, ne turist gelir.





Mahalleden başlayarak kentin tamamına yönelik katılım süreçlerini işleteceğiz. Muhtarlarımız ve Mahalle Meclislerimizle o mahallede hangi yatırıma öncelik verilecek, hangi planlar, hangi projeler gerçekleşecek; birlikte karar vereceğiz. İBB Mahalle Yönetişim Müdürlüğü’nü kurup bu alanda ciddi bir koordinasyon sağlayacağız. Bölge Masaları kuracağız ortak sorunları olan ilçelerde, ortak çözümler geliştireceğiz. Katılımcı İstanbul Belediyesi (KİB) mobil ve online platform ile tüm İstanbul halkının karar süreçlerine katılımını sağlayacağız.





Herkesin bu kent üzerinde söz hakkı olacak. Hem yüz yüze ilişkilerin gelişebileceği kamusal alanları oluşturacağız, hem de teknolojik iletişim olanaklarıyla halkımıza katılım imkanı sunacağız.





İstanbul maalesef çok vakit kaybetti. Ama bizim enerjimiz, birikimimiz, inancımız ve coşkumuz yerinde!"





'İBB PERSONELİNİN MESAİSİ SEÇİM MESAİSİ OLMUŞ DURUMDA'





"Açığı hızla kapacağız. 16 milyon İstanbullu ile başaracağız. Tüm bunları hayata geçirebilecek, her geçen gün büyüyen ekibimiz, uzman kadromuz var.





-İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin deneyimli personel kadrosu var. Yeri gelmişken söyleyeyim. Daha önce Belediye personelinin zorla mitinglere götürülmeyeceğini söylemiştim. Ama duyuyoruz ki, bırakın mitingi, İBB personeli seçim çalışması yapmak üzere ev ev, sokak sokak görevlendiriliyor. İBB'nin iştiraklerine bölge bölge görevler verilmiş, İSBAK Bayrampaşa'ya BİMTAŞ Beyoğlu'na seçim kampanyası yapmak üzere görevlendirilmiş. İBB’ye bağlı pek çok kurumda çalışanların mesaisi seçim mesaisi olmuş durumda. Devletin makam araçları, şirket araçları hepsi sahada.





İnanın, bu kadar ileri gidebileceklerini gerçekten tahmin etmemiştim. Dün İBB çalışanlarına yaptırılan basın açıklamasına baktığınızda, bu ülkede partizanlığın geldiği noktaya bakıyorsunuz ve bu ülkede yapılanlar adına utanıyorsunuz…





Merak etmesinler, biraz daha sabır göstersinler. Benim yönetime gelmemle birlikte onlara da söz veriyorum; herkes artık kendi yeteneği ve mesleği gereğince sadece işini yapacak. Görevi, sadece 16 milyona ve İstanbul’a hizmet etmek olacak





Bir avuç insana değil, kirli bir israf düzenine değil, 15 milyon İstanbulluya eşit ve adil hizmet...





Bu benim projelerimin, vaatlerimin temelidir, özüdür, ruhudur. İstanbul'un kentsel gelişimine sağlıklı bir yön verecek, bu kenti yaşanabilir hale getirecek olan anlayış budur. 24 Haziran'dan itibaren yalnızca bir yönetim değişikliği değil, büyük bir anlayış değişikliği yaşanacak İstanbul'da. İnsana saygıyı, kente özeni temel alan bir anlayış İstanbul'da hayatın her alanında hakim olacak.





Konuşmama başlarken de söylediğim gibi, bu mücadelede Ekrem İmamoğlu’nun yanında olmak demek; doğrunun, hakkın ve haklının yanında olmak demektir. Etnik kökeni, inancı, sosyal, ekonomik ve politik konumu ne olursa olsun herkesin bu oyunu bozması gerekiyor.





AK Partili, MHP’li, CHP’li, İyi Partili; HDP’li, BBP’li, SP’li, DSP’li, Vatan P’li ayrımı olmaksızın 16 Milyon İstanbullu bu oyunu bozduğu zaman kazanan CHP olmayacak…





Kazanan Ekrem İmamoğlu olmayacak. Kazanan 16 milyon İstanbullu olacak. Kazanan demokrasi olacak. Kazanan hak, hukuk, adalet olacak. Kazanan tüm Türkiye olacaktır."