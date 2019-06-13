Doları 3,80 TL’ye sabitlemek istiyorlar

Süper Lig maçlarının yayın hakkını elinde bulunduran Digiturk'ün sahibi Katarlı beIN Group, “Türkiye’den çekilirim” resti ile dolar kurunu 3,80 TL’ye sabitlemek istiyor.







Konuya yakın kaynaklar Katarlıların bir nevi ölümü gösterip futbol kulüplerini sıtmayı razı etmeye çalıştığı görüşünde.





BeIN Grup (BG) yayın gelirlerini her ayın 21'inde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hesaplarına aktarıyordu.





BEIN GROUP, SON TAKSİTİ ÖDEMEDİ





Ancak mayıs ayında kulüplere herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi “Ödemeler bayram sonrası yapılacak." beyanına rağmen bugüne kadar bu vaat de tutulmadı.





Bir iddiaya göre vadesi geçmiş ödeme 13 Haziran Perşembe mesai bitiş saatine kadar yapılacak.





Kulüplerin toplam gelirlerinin yüzde 75-80'ini teşkil eden yayın gelirlerinde BG, Digiturk'ün zarar ettiği gerekçesi ile yapılan ödemeleri 3,80 TL döviz kurundan sabitlemek istiyor.





Katarlı beIN Group'un sahibi olduğu Digiturk, 21 Kasım 2016’da düzenlenen ihaleyle yıllık 500 milyon dolar + Katma Değer Vergisi (KDV) mukabili Süper Lig'in yayın haklarını 5 yıllığına almıştı.





250 MİLYON DOLAR İÇİN KUR SABİTLENMİŞTİ





Mukavalede söz konusu tutarın 250 milyon doları Merkez Bankası'nın güncel kurundan ödeniyor, kalan 250 milyon dolarlık kısım ise ilk yıl için 3,26 TL'ye sabitlenmişti. Bu kısım her yıl enflasyon farkı kadar artırılıyor.





İhalenin bu şekilde yapılmasına dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şu şözlerle itiraz etmişti: "Dolar artarsa ne olacak? Böyle ihale mi olur? Dolar üzerinden yapıyorsak inse de çıksa da herkes hakkına razı olmalıdır."





Söz konusu sabitleme seviyesi ise geçen yıl 3,81 TL olmuş, bu yıl mayıs ayında da 4,51 TL'ye yükselmişti.





BEIN GROUP “3,80 TL’YE SABİTLEYELİM” DEDİ





Yayıncı kuruluşun yaklaşık 2 ay kadar önce TFF'nin kapısını çaldığı ve hem ilk 250 milyon dolarlık dilim hem de ikinci 250 milyon dolarlık dilim için dolar kurunu 3,80 TL'den sabitleme talebinde bulunduğu ifade ediliyor.





Bloomberg HT, Yıldırımın Demirören'in istifası sonrası haziran ayına kadar geçici görevde olan o dönemki TFF yönetiminin ise bu talebi reddettiğini kaydetti.





TARAFLAR GELECEK HAFTA BİRARAYA GELECEK





TFF, Kulüpler Birliği ve Digiturk yönetimi haftaya önemli bir toplantı gerçekleştirecek ve 2019-2020 Futbol Sezonu’na dair ödeme şartlarını masaya yatıracak.





Konuya yakın kaynaklar, “Yayıncı kuruluş zarar ettiği gerekçesi ile sözleşme gereğince ödemek mecburiyetinde olduğu tutarı düşürmeye çalışıyor. Açık artırma yöntemiyle yapılan naklen yayın ihalesine katılıp, bütün şartları kabul eden bir kurumun, şimdi çıkıp anlaşma şartlarını değiştirelim demesine anlam veremiyoruz.” yorumunda bulundu.



