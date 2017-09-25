Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'ya Suriye'de büyük şok! /25 Eylül 2017 00:48

Rusya'ya Suriye'de büyük şok!

Rusya Savunma Bakanlığı, 5. Ordu komutanlarından Korgeneral Valeriy Asapov'un, Suriye'de DEAŞ'ın havan saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı

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Rus general Valeriy Asapov Suriye'de öldürüldü

Rusyanın Suriye'deki üst rütbeli askeri danışmanlarından Korgeneral Valeriy Asapov'un, Deyrizor kentinde DEAŞın düzenlediği havan saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Russia Todayin haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla, 5. Ordu komutanlarından Korgeneral Asapov'un, Suriye'de IŞİD'in havan saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Deyrizor yakınlarındaki Beşşar Esed rejimi güçlerine danışmanlık yapan Asapov'un saldırı sırasında bir sahra karargahında bulunduğu aktarılan açıklamada, saldırıda Asapov'un tercümanının ve yanındaki iki albayın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Asapov, Rusyanın Suriye'deki üst rütbeli askeri danışmanlarından biriydi.
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