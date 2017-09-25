Almanya'daki seçim sonucu piyasaları ve euroyu etkiler mi?

Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokratik Birlik (CDU/CSU) seçimleri kazansa da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) muhalefette kalacağını söylemesi, büyük koalisyonun uzak bir ihtimal olarak kalmasına neden oldu.

Bu yüzden Merkel'in Hür Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi ile uzun sürecek koalisyon görüşmelerine girmesi bekleniyor.

Diğer yandan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) parlamentoya girmesi de uzun vadede analistler tarafından Euro Bölgesi için bir risk olarak görülüyor.

Almanya'da düzenlenen seçim sonuçlarına ilk tepki ise Asya piyasalarının açılmasının ardından euronun iki günlük yükselişini durdurarak düşüşe geçmesiyle görüldü.

Pazartesi günü Yeni Zelanda'da euro, Amerikan dolarına karşı yüzde 0,4 düşerek 1,1903'a kadar indi.

Euro Bölgesi'nin para birimi bu yıl yüzde 13 değer kazanmıştı.

Alman gazetesi Die Welt'in kıdemli finans editörü Holger Zschaepitz da attığı tweetinde, "Euro, Merkel'in koalisyon engeli ile karşılaşması ve euro karşıtı parti AfD'nin parlamentoya girmesiyle düştü" ifadesini kullandı.





'Sonuçlar euronun aleyhine'





Brüksel merkezli Bruegel düşünce kuruluşunun direktörü olan ekonomist Guntram Wolff, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada hükümetin uzun bir sürede kurulması durumuna piyasaların tepkisinin olumsuz olacağını söylüyor.





Ancak Wolff'a göre durum çok da dramatik değil.





Saxo Bank'ın kur stratejisinin başında bulunan John Hardy ise sonuçların euronun aleyhine olduğunu söylüyor:





"Avrupa Birliği adına en iyi sonuç büyük koalisyon olduğu için sonuçlar euro aleyhine, büyük koalisyon olsaydı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da öngördüğü gibi daha çok mali entegrasyonun sağlandığını görebilirdik.



"Ancak şimdi SPD kendileri adına felaket gibi gelen sonuçların ardından muhalefet olmaya karar verdiği için tek seçenek CDU, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi'nden oluşan garip koaliyon gibi gözüküyor.

Hür Demokrat Parti ise Almanya'nın AB projesine olan bağlılığına karşı çıkıyor."







