Samanyolu Haber /Gündem / 'Kuzey Irak'ta 2 yıl içinde referandum yapılacak...' /24 Eylül 2017 23:35

'Kuzey Irak'ta 2 yıl içinde referandum yapılacak...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiden sorumlu Baş Danışmanı Yiğit Bulut, Ekim 2013'te İstanbul Kadıköy'de katıldığı bir panelde Kuzey Irak'ta 2 yıl içinde bir referandum yapılacağını ve bölgenin Türkiye'ye katılacağını söylemişti.

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

Dünya Kuzey Irak'taki referanduma kilitlenmiş durumda.

Bölgesel Yönetimin lideri Mesud Barzani bağımsızlık referandumundan geriye dönüş olmadığını duyurdu.

Türkiye'den ise art arda Barzani'ye tepki açıklamaları geliyor.

Ancak bir kaç yıl öncesinde iktidar cephesi bambaşka sözler sarf ediyordu.

Dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut, Ekim 2013'te AKP'nin İstanbul Kadıköy'de düzenlediği bir programda Kuzey Irak'ta 2 yıl içinde bir referandum olacağını ve bölgenin Türkiye'ye katılacağını söylemişti. İşte sosyal medyada hızla yayılan o konuşma:

'Türkiye tam tersi bundan sonra genleşecek. Bakın Allah ömür verir mi vermez bilmem. Ama yazın bu geceyi. Üç sene içinde hatta 2 sene içinde Kuzey Irak referandum yapıp Türkiye'ye katılma kararı alacak. Azerbaycan Türkiye'ye tamamen entegre olacak. Türkiye'nin sınırı Hazar'a dayanacak Hazar'a'

Aynı Yiğit Bulut bugün Star gazetesindeki köşesinde 'İsrail, Barzani efendiyi neden intihara teşvik ediyor?' başlıklı bir yazı kalema aldı ve yine hamasi ifadelerle Orta Doğu'da ve dünyada yeni düzen kurmaktan söz etti. İşte yazıdaki o bölüm: 

"Bu soruya cevap vermeden önce başka bir sorudan bahsedelim. YENİ GERÇEKLERİ VE DENKLEMİ anlayamayanlar soruyorlar; Türkiye içeride-BÖLGEDE ne yapmaya çalışıyor!

Yaptığımız çok açık; KENDİMİZ OLMAK! TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ HER ANLAMDA KORUMAK! BÖLGE BARIŞINA KATKI SAĞLAMAK, ULUSLARARASI ANLAŞMALARA SAYGI GÖSTERMEK VE BÖLGEDE YÜZYILLARDIR YAŞAYAN BÜTÜN HALKLAR İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAK!

BU YOLDA NE GEREKİYORSA YAPACAK MIYIZ? YAPACAĞIZ, BAŞTA BARZANİ EFENDİYE GAZ VEREN İSRAİL OLMAK ÜZERE, KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN!"
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