Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'nın Suriye görüntüleri, bilgisayar oyunu çıktı /15 Kasım 2017 14:10

Rusya'nın Suriye görüntüleri, bilgisayar oyunu çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki koalisyonun Ebu Kemal’den ayrılan IŞİD militanlarına ‘yardım ettiğinin’ kanıtı olarak sunulan fotoğrafların ‘gerçek olmadığını’ kabul etti.

Rusya'nın Suriye görüntüleri, bilgisayar oyunu çıktı

 Savunma Bakanlığı açıklamasında, bir video oyunundan alındığı ortaya çıkan fotoğrafın bir yetkili tarafından yanlışlıkla konulduğu belirtildi.

Fotoğrafın ne şekilde ve nereden alındığına ilişkin detaylı bilgi paylaşmayan Rusya Savunma Bakanlığı, olayın soruşturulduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca, ABD güçlerinin IŞİD’e hava saldırısı düzenlemek isteyen Rus uçaklarını engellediği ileri sürüldü.

Bir ‘sivil çalışan’ tarafından paylaşıldığı belirtilen fotoğrafın AC-130 Janship Similitor adlı oyundan alındığı ortaya çıktı.
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