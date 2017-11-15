Tutuklu 3 generale tahliye

Milli Savunma Bakanlığı'nda görevliyken adları atama listesinde yer aldığı için tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski Tuğgeneraller Murat Yaygın ve Celalettin Çoban ile Tuğamiral Ercan İnceoğlu hakkında Ankara 19. Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü celsesinde üç general de tahliye edildi.







15 Temmuz'da MSB Personel Başkanı olan Murat Yaygın, sıkıyönetim atama listesine göre, Devlet Personel Başkanı olarak görevlendirilmişti.





MSB Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Celalettin Çoban da yine atama listesine göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına verilmişti.





MSB'de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanı olan Ercan İnceoğlu'nun ise Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'na atanacağı öne sürülmüştü.