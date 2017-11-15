Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Brezilya maçına damga vuran pankartlar /15 Kasım 2017 14:42

İngiltere Brezilya maçına damga vuran pankartlar

Bütün Dünyada ses getiren Türkiye'de cezaevlerinde kalan bebeklere dikkat çeken kampanyaya bir destek de Wembley tribününden geldi.

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Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ekiplerden İngiltere ile Brezilya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Londra'daki ünlü Wembley Stadında yapılan maç 0-0 berabere bitti. Maç sırasında tribünlere asılan iki pankart dikkat çekti...Türkiye'deki cezaevlerinde zulüm gören bebeklere dikkat çeken pankartlar tribünden alkış aldı. 

Bütün Dünyada ses getiren Türkiye'de cezaevlerinde kalan bebeklere dikkat çeken kampanyaya bir destek Wembley tribününden geldi. 




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