İngiltere Brezilya maçına damga vuran pankartlar





Bütün Dünyada ses getiren Türkiye'de cezaevlerinde kalan bebeklere dikkat çeken kampanyaya bir destek Wembley tribününden geldi.

















Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ekiplerden İngiltere ile Brezilya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Londra'daki ünlü Wembley Stadında yapılan maç 0-0 berabere bitti. Maç sırasında tribünlere asılan iki pankart dikkat çekti...Türkiye'deki cezaevlerinde zulüm gören bebeklere dikkat çeken pankartlar tribünden alkış aldı.