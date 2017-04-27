Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Türkiye ile ilgili 'Endişeliyiz' açıklaması /27 Nisan 2017 20:07

Rusya'dan Türkiye ile ilgili 'Endişeliyiz' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki Kürt hedeflerine ateş açmasından dolayı endişeli olduğunu bildirdi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk ordusunun, Irak'ın Şengal (Sincar) ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlediği hava harekatına ilişkin olarak "Moskova, Türkiye'nin Kürt güçleri vurmasından endişe duyuyor" dedi.

Zaharova düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "25 Nisan'da Türk uçaklarının Suriye'nin kuzeydoğusunda ve Irak'ın kuzeyinde Kürtlerin savunma birliklerine ateş açtığı öğrenildi. Hatırlatmak gerekirse, Kürt birlikleri Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'e karşı savaşan en güçlü birliklerdir. Ankara'nın eylemlerine ilişkin haberleri endişeyle takip ettik. Amerika'nın uluslararası hakları çiğneyerek havaüssüne yaptığı saldırı olmasaydı Türkiye'nin de bu eylemlerinin olmayacağını düşünmek için sebebimiz var" dedi.

Zaharova, Moskova'nın tüm bölgesel ve uluslararası partnerleri Suriye, Irak ve diğer devletlerin egemenliğine saygı duyulması çağrısında bulundu.
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