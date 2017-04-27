Rus İstihbarat gemisi Türkiye kıyılarında battı

Karadeniz'de Rus donanmasına ait bir istihbarat gemisi ile Togo bandıralı canlı hayvan taşıyan bir yük gemisi çarpıştı. İstanbul'da Kilyos açıklarındaki kaza sonrası Rus gemisindeki askeri personelin tamamı kurtarıldı. Ağır hasar alan Rus istihbarat gemisi battı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "27.04.2017 tarihinde "LİMAN" isimli Rus bayraklı askeri gemi ile TOGO bayraklı "YOUZARSIF H" adlı geminin çatıştığı bilgisi alınmıştır. Derhal, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, Kurtarma 3 römorkörümüz ile KIYEM 3, KIYI EMNİYETİ 8 ve KIYI EMNİYETİ 6 hızlı tahlisiye botlarımız olay mahalline sevk edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, Rus gemisinde bulunan 78 personelin tamamının tahliye edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Tass haber ajansına yapılan açıklamada da "11:53'de Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre uzaklığında Karadeniz Filosu'nun Liman gemisi Aşot-7 ile çarpıştı" denildi.

Açıklamada ayrıca mürettebattan yaralananın olmadığı, herkesin sağ kurtarıldığı ve olay yerine Rus Karadeniz Filosu'na bağlı gemilerin yollandığı belirtildi.



