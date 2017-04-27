Kanunsuz ama 'Tam Kanunsuz' değil

YSK ,16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının, "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemiyle yapılan başvuruların reddi kararının gerekçesini açıkladı.



Yüksek Seçim Kurulu, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu için yapılan itirazları reddetmişti. CHP'nin yaptığı itirazı reddeden YSK, gerekçe olarak "Tam kanunsuzluk koşulları oluşmadı. Fligranlı oyların önceden çalındığına dair belge yok" açıklamasını yaptı.

YSK, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu için yapılan itirazları reddetmişti.





Ret kararının gerekçesinde, tartışma yaratan mühürsüz oy ve pusula kararı için "Henüz sandık sonuçları belirmeden ve tercihler üzerindeki olası etkisi bilinmeden alınan bu karar, eşitlik ve tarafsızlık ilkesine de uygun objektif bir karardır. Bu itibarla Kurul kararının seçimin neticesine tesir eden bir müdahale olarak değerlendirilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.





YSK Başkanı Sadi Güven de dahil olmak üzere 12 üyenin oy çokluğu ile verilen kararda, karşı oy olarak Cengiz Topaktaş'ın şerhi yer aldı.





Topaktaş, şunları ifade etti:





"Anayasa değişikliği gibi önemli bir halk oylamasının anlatılması noktasında, sivil toplum kuruluşlarının gerektiği gibi propaganda yapma haklarını kullanamamaları, seçim Kanunlarında yapılan değişikliklerin bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamayacağı kuralının gözardı edilmesi sonucu, radyo ve televizyon kanallarının sadece kendi görüşlerine yer vermeleri ile Anayasa değişikliği metninin halka anlatılmasında farklı görüşlerin eşit temsil edilmemesi ve 560 sayılı kararımızın yarattığı sonuç gözetildiğinde, Anayasamızın 67 ve 79. maddelerinin ihlal edildiği, bu nedenlerle seçimlerin iptali yolundaki başvurunun kabulüne karar verilmesi gerektiğini düşündüğümden, Yüksek Kurulumuzun sayın çoğunluğunun görüşüne katılmıyorum."