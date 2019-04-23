Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya'dan kötü haber /23 Nisan 2019 20:35

Rusya'dan kötü haber

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye’den gönderilen 60 ton domates ve çileği, içinde tehlikeli tarım haşeresinin tespit edilmesi nedeniyle Rusya’ya girişini yasaklayarak geri çevirdi. Söz konusu ürünlerin Türkiye’ye geri gönderilmesinden sonra iç piyasada tüketileceği belirtiliyor.

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Sputnik News’in Rosselhoznadzor basın dairesinden yapılan açıklamadan aktardığına göre, ajansın Bryansk ve Smolensk müdürlüklerinde görevli çalışanların geçici muhafaza depolarında tutulan Türk menşeili toplam 39.5 ton domates ve 20.3 ton çileğin tehlikeli tarım haşeresi içerdiğini saptadıkları kaydedildi.

Çetıre Printispa Ltd.Şti. ve Art-Servis Klintsı Ltd. Şti.’ne ait depolarda tespit edilen bu ürünlerin Krasnodar’da ve Moskova’da faaliyette olan şirketlere teslim edilmek üzere gönderildiği anlaşıldı.



Bryansk Bölgelerarası Veteriner Laboratuvarı’nda yapılan uzman incelemesinde domateslerde Güney Amerika domates güvesinin, çileklerdeyse batı çiçek tripsi (Kaliforniya tripsi) adlı haşerenin saptandığı belirtilen açıklamada, sağlıksız tüm ürünlerin ihracatçıya geri çevrildiği vurgulandı.

Birçok Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika ülkesinde yaygın olarak rastlanan Güney Amerika domates güvesinin tırtılları domatesin yanı sıra biber, patlıcan, patates, fasulye ve tütün ürünlerine zarar veriyor.

Dekoratif çiçek kültürlerinde ve sera ortamında yetiştirilen sebzelerde rastlanabilecek en zararlı haşereler sınıfında yer alan batı çiçek tripsi ise 224 bitki türüne zarar verebiliyor.
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