Meteoroloji’den son dakika çamur yağışı açıklaması

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarıları geliyor. Ülkemizde hava sıcaklıklarının Batı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Malatya çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunuyor. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlülüğüne başvurmaları gerekiyor.







Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerİ ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara ile İzmir, Aydın, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Iğdır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çanakkale çevreleri ile zamanla bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.





BURSA 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





ÇANAKKALE 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





İSTANBUL 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı





KIRKLARELİ 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İzmir ve Aydın çevreleri ile zamanla Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.





A.KARAHİSAR 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı





DENİZLİ 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu





İZMİR 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı





MANİSA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı





AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.





ADANA 6°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu





ANTALYA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu





HATAY 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu





ISPARTA 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu, yarın Eskişehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.





ANKARA 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu





ESKİŞEHİR 4°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı





KONYA 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu





SİVAS -2°C, 16°C

Parçalı bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu, yarın Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.





BOLU 1°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın Bolu çevreleri hafif sağanak yağışlı





DÜZCE 5°C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın Bolu çevreleri hafif sağanak yağışlı





SİNOP 9°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu





ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın Bolu çevreleri hafif sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA 3°C, 21°C

Parçalı bulutlu





BAYBURT -3°C, 13°C

Parçalı bulutlu





SAMSUN 7°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu





TRABZON 7°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.





ERZURUM -5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu





KARS -5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu





MALATYA 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu





VAN -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ADIYAMAN 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu





DİYARBAKIR 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu





SİİRT 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu





ŞANLIURFA 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu