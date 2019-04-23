Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji’den son dakika çamur yağışı açıklaması /23 Nisan 2019 20:47

Meteoroloji’den son dakika çamur yağışı açıklaması

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarıları geliyor. Ülkemizde hava sıcaklıklarının Batı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Malatya çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunuyor. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlülüğüne başvurmaları gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerİ ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara ile İzmir, Aydın, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Iğdır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çanakkale çevreleri ile zamanla bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

BURSA 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İzmir ve Aydın çevreleri ile zamanla Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu, yarın Eskişehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu

SİVAS -2°C, 16°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu, yarın Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.

BOLU 1°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın Bolu çevreleri hafif sağanak yağışlı

DÜZCE 5°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın Bolu çevreleri hafif sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın Bolu çevreleri hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 3°C, 21°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT -3°C, 13°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

TRABZON 7°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu

VAN -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
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