Meteoroloji’den son dakika çamur yağışı açıklaması

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarıları geliyor. Ülkemizde hava sıcaklıklarının Batı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Malatya çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunuyor. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlülüğüne başvurmaları gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerİ ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara ile İzmir, Aydın, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Iğdır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çanakkale çevreleri ile zamanla bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
BURSA 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İzmir ve Aydın çevreleri ile zamanla Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu, yarın Eskişehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİVAS -2°C, 16°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu, yarın Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.
BOLU 1°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın Bolu çevreleri hafif sağanak yağışlı
DÜZCE 5°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın Bolu çevreleri hafif sağanak yağışlı
SİNOP 9°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın Bolu çevreleri hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 3°C, 21°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT -3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
TRABZON 7°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.
ERZURUM -5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
VAN -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu