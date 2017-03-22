Rusya YPG ile birlikte bayrağı sınırımız çekti

ANKARA, Rusya’nın Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesi sınırları içinde yer alan Jandaris’te, YPG güçlerini eğitmek için bir üs kurduğu iddiasının Moskova yönetimi tarafından yalanlanmasına temkinli yaklaştı. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG Sözcüsü Redur Helil, önceki gün İngiliz Reuters’a yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Afrin’e üs kuracağını ve silahlı eğitim vereceğini açıklamıştı. Moskova ise bunu yalanlamıştı. Türk güvenlik kaynaklarının, son gelişmelere dair bazı kritik tespitleri şöyle:





‘HAREKETLİLİK VAR’





Türkiye’nin istihbarat kaynakları, bölgede Rusya’nın da dahil olduğu hareketliliği bir süredir tespit etmişti. Konu, iki ülke askeri makamları arasındaki temaslarda da gündeme getirildi ve rahatsızlık mesajı Rusya’ya iletildi. İstihbarat kaynakları, sadece Rusya’nın değil, rejim güçlerinin de bölgede hareketlilik içinde olduğunu tespit etti. Rusya’nın Afrin’de eğitim verdiğine dair ABD’nin de bilgi sahibi olduğu düşünülüyor.



