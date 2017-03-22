Rusya YPG ile birlikte bayrağı sınırımız çekti

ANKARA, Rusya’nın Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesi sınırları içinde yer alan Jandaris’te, YPG güçlerini eğitmek için bir üs kurduğu iddiasının Moskova yönetimi tarafından yalanlanmasına temkinli yaklaştı. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG Sözcüsü Redur Helil, önceki gün İngiliz Reuters’a yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Afrin’e üs kuracağını ve silahlı eğitim vereceğini açıklamıştı. Moskova ise bunu yalanlamıştı. Türk güvenlik kaynaklarının, son gelişmelere dair bazı kritik tespitleri şöyle:
‘HAREKETLİLİK VAR’
Türkiye’nin istihbarat kaynakları, bölgede Rusya’nın da dahil olduğu hareketliliği bir süredir tespit etmişti. Konu, iki ülke askeri makamları arasındaki temaslarda da gündeme getirildi ve rahatsızlık mesajı Rusya’ya iletildi. İstihbarat kaynakları, sadece Rusya’nın değil, rejim güçlerinin de bölgede hareketlilik içinde olduğunu tespit etti. Rusya’nın Afrin’de eğitim verdiğine dair ABD’nin de bilgi sahibi olduğu düşünülüyor.
AFRİN’DE ÇATIŞMA YOK’
Afrin’de bir çatışma ortamından bahsedilemeyeceğini belirten güvenlik kaynakları, dolayısıyla bu bölgede ateşkes ihlallerini görüşmek amacıyla bir merkez kurulmasına da ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Konunun Astana’da yapılan görüşmelerde de gündeme gelmediği belirtilirken, böyle bir girişimden bahsedilmiş olsa, Türk tarafının şimdi olduğu gibi karşı çıkacağı da vurgulanıyor. Bir bölgede askeri eğitim verilmeye başlanmışsa, orasının üs olarak tanımlanacağını belirten kaynaklar, merkez veya şube demenin gerçeği ortadan kaldırmayacağına dikkat çekiyor.
YPG’Lİ SAYISI 100 BİNİ GEÇECEK’
Terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin Sözcüsü Redur Helil, Reuters’a yaptığı açıklamada kadın birlikleri (YPJ) dahil olmak üzere 60 bin kişilik YPG’yi 100 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Helil, bu hedefe “2017’nin ikinci yarısında” ulaşmayı planladıklarını belirtti.
ŞAM’DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Suriye’nin başkenti Şam’da hafta sonu muhaliflerle El Kaide bağlantılı Fetih El Şam unsurlarının rejim güçlerine taarruz etmesiyle başlayan çatışmalar dün sabah yeniden şiddetlendi. Rejim güçleri de karadan ve havadan bombardımanı sürdürdü.