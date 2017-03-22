Samanyolu Haber /Ekonomi / Dikkat yasak bugün başlıyor /22 Mart 2017 02:14

Dikkat yasak bugün başlıyor

ABD bu kez Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yönelik yasakla gündeme geldi.

SHABER3.COM

Amerika ve Birleşik Krallık Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkeden ABD’ye yapılan uçuşlarda, yolcuların akıllı telefondan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı. Bu uçuşlarda artık tablet, kamera ve bilgisayarlar uçakların bagaj bölümüne teslim edilecek.

CEP TELEFONLARI YASAK DEĞİL

ABD’nin aldığı bu kararla beraber “Neden tablet ve bilgisayarlar uçak kabinine alınıyor da, akıllı telefonlar alınmıyor?” sorusu akıllara geldi. Uzmanlar, uçakların dijital sistemlerinde bir açık olabileceğini ve bu açığa da tablet veya bilgisayarlarla daha kolay sızabileceğini ileri sürüyor. İddialardan bir diğeri de bilgisayardaki bataryaların, akıllı telefonlara oranla daha büyük olduğu ve böylelikle uçakta patlatılarak yangın çıkarılabileceği üzerine yoğunlaşıyor.

HANGİ CİHAZLAR UÇAĞA ALINMAYACAK

AKILLI telefonlardan büyük olan cihazların olduğu liste şu şekilde:

- Tablet bilgisayar

- Dizüstü bilgisayarlar

- Kamera

- DVD oynatıcı
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