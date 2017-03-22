Dikkat yasak bugün başlıyor

CEP TELEFONLARI YASAK DEĞİL





ABD’nin aldığı bu kararla beraber “Neden tablet ve bilgisayarlar uçak kabinine alınıyor da, akıllı telefonlar alınmıyor?” sorusu akıllara geldi. Uzmanlar, uçakların dijital sistemlerinde bir açık olabileceğini ve bu açığa da tablet veya bilgisayarlarla daha kolay sızabileceğini ileri sürüyor. İddialardan bir diğeri de bilgisayardaki bataryaların, akıllı telefonlara oranla daha büyük olduğu ve böylelikle uçakta patlatılarak yangın çıkarılabileceği üzerine yoğunlaşıyor.



