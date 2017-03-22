Almanya o kozu oynuyor

Almanya'dan Türkiye'ye silah ambargosu





Almanya'da Sol Parti Milletvekili Jan van Aken'in soru önergesine Federal Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre, Alman Hükümeti, Kasım 2016'dan bu yana 11 kez Türkiye'ye silah sevkiyatına onay vermedi.







Süddeutschen Zeitung gazetesinin konuya ilişkin haberine göre, Almanya silahların sevkiyatına Türk hükümetinin bu silahları Türkiye içerisinde baskı unsuru olarak kullanmasından endişe ettiği için izin vermedi. Türkiye'deki insan haklarının durumunun da sevkiyat izni çıkmamasında etkili olduğu kaydedildi.





"NATO ORTAĞINA KARŞI ALIŞILMADIK HAREKET"





Almanya tarafından silah sevkiyatına onay verilmemesinin NATO ortaklarına karşı alışılmadık bir işlem olduğuna yer verilen haberde, Almanya'nın 2010 ile 2015 yılları arasında Türkiye'ye 8 kez silah sevkiyatına onay vermediği bilgisi de paylaşıldı. Sevkiyat izni verilmeyen silahlar arasında tabanca, mühimmat ve belirli silahların üretiminde kullanılan parçaların bulunduğu belirtiliyor.





SOL PARTİ, TAMAMEN DURUDURULMASINI GEREKTİĞİNİ SAVUNDU





Hükümetin silah sevkiyatına izin vermemesini önemli bir adım olarak nitelendiren Sol Parti Milletvekili Jan van Aken, bir sonraki adımın Türkiye'ye silah satışının tamamen durdurulması olması gerektiğini savunurken, “NATO devletlerine de silah gönderilmesinin yasaklanabileceğinin” böylece gösterilmiş olduğunu vurguladı.