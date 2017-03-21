Samanyolu Haber /Gündem / Rusya yalanladı, görüntüler ortaya çıktı! /21 Mart 2017 14:24

Rusya yalanladı, görüntüler ortaya çıktı!

Rus ordusunun Suriye'nin kuzeyinde bulunan PYD bölgesine ulaştığına dair görüntüler yayımlandı.

Rusya yalanladı ama görüntüler ortaya çıktı!

Ve Rus ordusu PYD bölgesinde

Rus askerlerinin Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin’e ulaştığını gösteren görüntüler yayımlandı. Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'a göre, yayımladığı fotoğraflarda, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden askerlerin Rus bayrakları ile askeri araçlarla Afrin'e ulaştığı görülüyor.

Sputnik’te yer alan haberde ise; Almanya'daki Kürt Çalışmaları Merkezi'nden Navaf Halil, haberi doğruladığı bilgisi yer aldı ve Halil’in Sputnik’e gönderdiği Rus askerlerin Afrin'deki bir köye girdiğini gösteren görüntüler yayımlandı.

RUSYA YALANLAMIŞTI

Reuters dün, YPG ile vardığı bir anlaşma doğrultusunda Rusya'nın Afrin'de bir üs kuracağını iddia etmişti.

Fakat Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de yeni bir üs kurmayı planlamadıklarını, Afrin yakınlarında Kürt güçleri ile Türkiye kontrolündeki Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) karşı karşıya geldiği bölgede, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi bir şubesini açacaklarını duyurmuştu.
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