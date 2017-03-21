Rusya yalanladı, görüntüler ortaya çıktı!

Ve Rus ordusu PYD bölgesinde





Rus askerlerinin Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin’e ulaştığını gösteren görüntüler yayımlandı. Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'a göre, yayımladığı fotoğraflarda, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden askerlerin Rus bayrakları ile askeri araçlarla Afrin'e ulaştığı görülüyor.





Sputnik’te yer alan haberde ise; Almanya'daki Kürt Çalışmaları Merkezi'nden Navaf Halil, haberi doğruladığı bilgisi yer aldı ve Halil’in Sputnik’e gönderdiği Rus askerlerin Afrin'deki bir köye girdiğini gösteren görüntüler yayımlandı.





RUSYA YALANLAMIŞTI







Reuters dün, YPG ile vardığı bir anlaşma doğrultusunda Rusya'nın Afrin'de bir üs kuracağını iddia etmişti.





Fakat Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de yeni bir üs kurmayı planlamadıklarını, Afrin yakınlarında Kürt güçleri ile Türkiye kontrolündeki Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) karşı karşıya geldiği bölgede, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi bir şubesini açacaklarını duyurmuştu.