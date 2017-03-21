Samanyolu Haber /Ekonomi / Sabancı'nın Alman ortağı yatırımını askıya aldı /21 Mart 2017 14:17

Sabancı'nın Alman ortağı yatırımını askıya aldı

Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden, Sabancı Holding’e ait Akçansa’nın ortağı Alman Heidelberg Cement, Türkiye’deki yeni yatırımlarını askıya alacağını duyurdu.

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Heidelberg Cement’in CEO’su Bernd Scheifele, ülkedeki siyasi belirsizlik nedeniyle Türkiye’ye yapılan yeni yatırımların tümünü askıya alacaklarını açıkladı.

Borsatek’in haberine göre Sabancı Holding’in ortağı Heidelberg Cement, Türkiye’deki mevcut durumun, ülkenin ekonomik gelişimine elverişsiz olduğunu düşündüğü yolundaki endişelerini dile getirerek yatırımlarını askıya alma kararı aldıklarını açıkladı. Türkiye’de Anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan’da gerçekleşeceğine vurgu yapılan açıklamada, Almanya ve Hollanda’nın, Türk bakanların kendi topraklarında anayasa reformu lehine kampanya yürütmelerine izin vermemesi üzerine, bu ülkelerle Türkiye arasında yaşanan diplomatik krize işaret edildi.

Sabancı Holding ve Heidelberg Cement ortak kuruluşu olan Akçansa, Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi ve sektörünün lider şirketi konumunda. Akçansa, Türkiye’nin çimento ihtiyacının yüzde 10’unu, toplam çimento ve klinker ihracatının ise yüzde 12,5’ini karşılıyor.
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