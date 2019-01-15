Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Ukraynalı askerlerin tutukluluk süresini uzattı /15 Ocak 2019 18:00

Rusya, Ukraynalı askerlerin tutukluluk süresini uzattı

Rusya’da mahkeme geçen kasım ayında Azak Denizi'nde yaşanan krizin ardından tutuklanan 24 Ukraynalı askerden 4'ünün tutukluluk süresini 24 Nisan’a kadar uzattığını açıkladı.

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Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, geçen kasım ayında Azak Denizi'nde yaşanan krizde alıkonulan Ukrayna donanmasına ait savaş gemilerindeki 24 askeri personelden 4’ünün 24 Nisan’a dek tutukluluklarının devamına karar verdi. 

Rusya’daki Ukrayna Büyükelçiliği’nin ise mahkemeden 24 asker için ev hapsi talebinde bulunduğu bildirildi.

25 Kasım’da Rusya, Azak Denizi'nde seyreden Ukrayna donanmasına bağlı üç gemiye karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle el koymuş ve gemilerdeki mürettebatı gözaltına almıştı.

Ukrayna, krizin ardından NATO ve AB’den Rusya’ya yaptırım uygulamasını istemiş, ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

Rusya Ukrayna’yı provokasyon yapmakla suçlamış, alıkonulan askerlerin Rusya yasalarına göre yargılanacağını açıklamıştı.

Mahkeme daha önce 24 askerin 25 Ocak tarihine dek tutuklu olarak yargılanmalarına karar vermişti. Rusya'nın sınırlarını ihlal etmekten yargılanan askerlerin suçlu bulunmaları durumunda 6 yıla kadar hapis cezası almaları bekleniyor.
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