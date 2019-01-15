Kadın ve genç işsizliği alarm veriyor

Böylelikle Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmi verilerine göre, Türkiye’de işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bine ulaştı. Bu sonuçlarla işsizlik son 6 aydaki kesintisiz yükselişini sürdürerek, son 19 ayın zirvesine çıkmış oldu.





İşsizlik verilerine ilişkin en çarpıcı tablo ise kadın ve genç işsizliğinde ortaya çıkıyor. İşsizlik oranını yaklaşık 3,5 puan aşan kadın işsizliği, Ekim 2018'de yüzde 14,7'ye yükseldi. Genç¸ kadın işsizlik oranı ise yüzde 27,9’a çıktı.





Gençlerin işsizlik sorunu da aynı kadın işsizliği gibi artış eğiliminde. 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı 3 puanlık artış ile yüzde 22,3 olurken, ne eğitim gören ne de çalışan gençlerin oranı ise yüzde 24,7 ile rekor seviyeye çıktı. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlara göre, gençlerde ve kadınlarda giderek artan işsizlik, Türkiye’nin yakın gelecekteki büyüme ve gelişme hedeflerini tehdit ediyor.





Kayıt dışı çalışan sayısı arttı





TÜİK’in açıkladığı Ekim 2018 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerine göre, istihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 225 bin kişi artarak 28 milyon 870 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,5 oldu. Aynı dönemde, tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 13,6 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5'i tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 55'i ise hizmet sektöründe yer aldı.





Ekim 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 33,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 22,4 oldu.





"İşsizlik yükselmeye devam edecek"





DW Türkçe'ye konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın’a göre Türkiye’de 3 ay önceden gelen işsizlik verileri, işsizlik sorununun 2019’un başında da artmaya devam edeceğini gösteriyor. Prof. Alçın, geçtiğimiz günlerde açıklanan Kasım ayı sanayi üretimi endeksinde yaşanan yüzde 6,5’lik gerilemenin de etkisiyle işsizlik artışının süreceğini söylüyor.





Hükümetin Eylül ayında açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2019 sonunda işsizliğin yüzde 12,1 olarak hedeflendiğini hatırlatan Prof. Alçın, "ABD’li ünlü yatırım bankası Morgan Stanley ise Türkiye için işsizliğin 2019 sonunda yüzde 13,4’e çıkacağını hesapladı. Görünen o ki, 2019 boyunca işsizlikteki yükselişi konuşmaya devam edeceğiz" diyor.





"Kadın ve genç işsizliği artıyor"





Son bir yılda Türkiye’ye yönelik mülteci akınlarının devam etmesi nedeni ile kayıt dışı istihdamın arttığını, öte yandan inşaat sektöründeki kan kaybı nedeni ile de yüz binlerce yeni işsiz oluştuğunu kaydeden Prof. Alçın, bu noktada özellikle tarım dışı işsizlik oranının yüzde 13,6’ya kadar çıkmasının dikkat çekici olduğunu ifade ediyor.





Türkiye’de giderek yükselen kadın ve genç işsizliğine de dikkat çeken Alçın, "Ekim 2018’de hem çalışmayan hem de okumayan gençlerin oranı yüzde 24,1’den yüzde 24,7’ye çıktı. Ülke genelinde erkek işsizlik oranı yüzde 10,3 iken, kadın işsizliği yüzde 15’e dayandı. Bu iki dezavantajlı grubun işsizlik sorunu, Türkiye’deki işsizlik görünümünü temelden etkileyebilir" diyor.





Alçın bu durumun geleceğe yönelik büyüme ve gelişme hedefleri açısından çok olumsuz bir tablo olduğuna işaret ediyor.





Her 3 genç kadından biri işsiz



