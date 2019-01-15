İşte yeni polis devleti ... Polisi servise almayan müdürü gözaltına alındı

Olay 9 Ocak sabahı gerçekleşti. Gaziantep Havalimanı’nda görev yapan DHMİ çalışanlarının kullandığı servis aracını polis memurları da kullanıyordu. Ancak servis aracında bazı günler yer olmadığı için kurum dışı servis kullananlar araçtan indiriliyor ya da ayakta seyahat ediyor, DHMİ çalışanları öncelikli sayılıyordu.





AZARLADI





Airport Haber’de yer alan habere göre, 9 Ocak günü aynı servis aracında, fazladan yolcu olduğu için, DHMİ çalışanı olmayanların yer vermesi istendi. DHMİ personeline yer verilmemesi halinde aracın hareket etmeyeceği söylendi. Bu uyarı üzerine araçta bulunan bir polis memuru ayağa kalkarak DHMİ personelinin oturmasını sağladı.





İddiaya göre, polis memuru konu ile ilgili olarak Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Metin Şen’e şikayette bulundu. Servis aracında ayağa kaldırılarak onurunun kırıldığını iddia eden memurun şikayeti sonrası Şube Müdürü Şen, DHMİ Elektrik Şube Müdürü Abdulkadir Ezgin’i arayarak, “Sen bugün bizim arkadaşları serviste aşağılamış yerinden kaldırmışsın” diye azarladığı ileri sürüldü.





Abdulkadir Ezgin, havalimanı polisleri tarafından “savcılık talimatı var” denilerek makamında gözaltına alındı. Ne olduğunu anlayamayan Abdulkadir Ezgin’in, iddiaya göre, soru sormasına bile izin vermeyen polisler, elektrik müdürünü apar topar hastaneye götürerek rapor aldılar. Alınan raporun ardından Gaziantep Havalimanı Emniyeti’ne getirilen Abdulkadir Ezgin burada polisler tarafından sorgulanarak ifadesi alındı.









"POLİSLERLE İYİ GEÇİNİN"





İfadesi alınan Ezgin, saatler sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak DHMİ Gaziantep Başmüdürlüğü hiçbir girişimde bulunmazken, hastanede yatan başmüdüre vekalet eden başmüdür yardımcısının “Polislerle iyi geçinin” diyerek personeli azarladığı iddia edildi.





Olayların gerçekleştiği sırada Koordinasyon toplantısında olan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak’a konu ile ilgili bilgi verildi. Ocak’ın durumla ilgili derhal harekete geçerek daire başkanlarına olayı araştırmaları talimatı verdi.





Gaziantep Valisi ve Emniyet Müdürü ile görüşen Ocak, emniyetteki keyfi uygulamalardan dolayı şikayetini iletti.





Öte yandan valilik tarafından olaydan sonra emniyete yazılı ve SMS yoluyla DHMİ servis araçlarını kullanmamaları talimatı verildiği ileri sürüldü. Öte yandan, konu ile ilgili tüm meydanlara da yazılı talimat geçileceği bildirildi.