Rusya Suriye'den asker çekecek...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le toplantı için bulunduğu Soçi kentinde gazetecilere konuşan Gerasimov, geri çekilmenin yıl sonundan önce başlamasının mümkün olduğunu ifade etti.









Genelkurmay başkanı, Suriye’de iki askeri üs, bir ateşkes gözlem merkezi ve ‘gelişen durumu desteklemek için gerekli bazı yapılar’ın kalacağını kaydetti.





Gerasimov şunları dile getirdi: “Askeri hedeflerin tamamlanması için artık çok az zaman gerekiyor. Elbette başkomutan tarafından bir karar alınacak ve asker konuşlanmasında azaltmaya gidilecek.”





Rusya’nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a verdiği hava desteği, muhaliflere ve IŞİD’e karşı Esad’ın elini güçlendirmişti.





Putin bir süre önce Rusya’nın Suriye’deki hedeflerine ulaştığını söyleyerek askeri gücünün ‘büyük bölümü’nün geri çekilmesini emretmişti.





Ancak Suriye’de mücadele eden ABD önderliğindeki koalisyon, bu açıklamadan sonra da, ülkede bulunan Rus savaş gücünün büyük ölçüde değişmeden kaldığını söylüyor.





Son günlerde Rusya’nın da dahil olduğu bölgenin önde gelen ülkeleri, Suriye’de siyasi çözüme vurgu yapıyor.