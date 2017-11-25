Hollandalı eski bakan belediye otobüsü şöförü oldu

Hollanda'da savcılık yaptığı dönemde cezaevindeki bir uyuşturucu kaçakçısı ile para aklama konusunda anlaştığının ortaya çıkması üzerine istifa eden eski Devlet Bakanı Fred Teeven, belediye otobüsü şoförü oldu.

Çocukluğundan beri uluslararası bir TIR şoförü olmayı hayal ettiğini belirten eski bakan, toplu taşıma şirketi Connexxion'un iş ilanını görünce bu düşünü gerçekleştirmeye karar verdiğini söyledi.

Ancak Teeven, uluslararası yollar yerine, Hollanda içinde belediye otobüsü şoförü olarak direksiyon başına geçecek.

Ağır vasıta araç kullanma ehliyetine sahip olan Teeven, başlangıç eğitimini başarı ile tamamladı. Toplu taşıma şirketi sözcüsüne göre, eski bakanın eğitimi bir kaç hafta daha sürecek.

Fred Teeeven, eğitimi tamamlandığında, doğum yeri olan Hollanda'nın doğusundaki Arnhem kentinde yolcu taşımaya başlayacak. Eski bakan, haftada 1,5 gün belediye otobüsü şoförlüğü yapacak.

Teeven, haftanın diğer günlerinde de eski bir meslektaşı ile kurduğu güvenlik ve siber suçlarla ilgili danışmanlık şirketinde çalışacak.

İçişleri Bakanı Sander Dekker, Teeven gibi güçlü birinin arkasında oturmanın yolculara güven vereceğini söyledi. Birgün eski meslektaşının kullandığı otobüse binmek istediğini söyleyen Dekker, "İşsiz hüçsüz evde oturmak yerine otobüs sürüyor. Ne kadar güzel" dedi.



