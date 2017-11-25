Lionel Messi imzayı attı! Sözleşmedeki ilginç 700 milyon euro maddesi

Barcelona, dünya yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzattı. Barca, Messi'nin serbest kalma maddesini de 700 milyon Euro olarak belirledi. Bu sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'nin akıbeti belli oldu. Son günlerde sözleşmesinin uzatılıp, uzatılmayacağı merakla beklenen karar, Barcelona resmi internet sitesinden açıkladı.

Katalan ekibi, Arjantinli yıldızı Messi'nin sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzatıldığı, serbest kalma maddesinin de 700 milyon Euro olduğunu duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu, 17 yaşından beri A takım formasını giyiyor.

Messi, Barcelona forması ile 604 karşılaşmada 527 kez fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, Barca'da 5 kez dünyada yılın futbolcusu seçilirken, 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 kez La Liga, 5 kez İspanya Kupası, 7 kez İspanya Süper Kupası, 3 kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 3 kez de UEFA Süper Kupası‘nı kazandı.

İşte Barcelona kulübünden Messi’nin imzası sonrası yapılan açıklama:

FC Barcelona ve Lionel Messi, Arjantinli’yi 2020/21 sezonu sonuna kadar kulüpte tutacak yeni sözleşmesi bu cumartesi imzaladı. Serbest kalma bedeli 700 milyon euro olurken kontrat sona erdiğinde 30 yaşındaki forvet A Takım’da 17 sezon geçirmiş olacak.

A Takım ile 14 sezon

Lionel Messi Barça’ya 2000’de 13 yaşında geldi, Newell’s Old Boys’tan geldi. Altyapı kategorilerindeki etkileyici performansıyla 16 yaşında Porto karşısında oynanan hazırlık maçında A Takım ile ilk maçına çıktı. Resmi olarak ise 17’sinde Espanyol önünde ilk kez blaugranayı giydi. Çok kısa bir süre sonra sonra Camp Nou’da Albacete’ye karşı akıllıca bir aşırtma vuruşla Katalan kulübü için ilk golünü kaydetti.

Bundan sonrası tarihin ta kendisi. Leo Messi kırılabilecek her rekoru kırarak gol sayısı, kupaları, bireysel ve takım olarak kazandıklarıyla tüm zamanların en büyük futbolcusu oldu. Şimdi 30 yaşında ve A Takım’da 14. sezonun geçiriyor ve bu yeni sözleşmeyle en azından toplamda 17 sezon Barça renklerini üzerinde taşımış olacak.