Rusya: S-400'ler için önce paranın tamamını ödeyin

Rusya'nın askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu federal ajansı FSVTS'den bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yle imzalanan S-400 anlaşmasının pratik olarak hayata geçirilmesi, yani sevkiyatın başlaması için Ankara'nın kontratta belirlenen tüm ödemeleri yapması gerektiğini söyledi.







Rusya'nın gayrı resmi devlet ajansı Sputnik'e göre yetkili, S-400 bataryalarının Türkiye'ye sevkiyatının 2019-2020'de gerçekleştirilebileceğini de ekledi.





Diğer taraftan yetkili, teknoloji transferi yapılıp yapılmayacağı ve üretimin Türkiye'de gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin bir soru karşısındaysa teknolojik işbirliğiyle ilgili meselelere yapılacak ayrı görüşmelerde karar verilmesi gerektiğini söyledi.





ERDOĞAN KAPORANIN VERİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kaporayı Moskova'ya gönderdiğini açıklamıştı.





Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov daha sonra yaptığı bir açıklamada, Türkiye ile imzalanan S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının tutarının 2 milyar doları aştığını söylemişti.







Ancak kapora ya da anlaşmanın net maliyetine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.



