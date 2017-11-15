Zimbabve'de ordu darbe yaptı

Zimbabve'de dünden bu yana başkent ve çevresinde yaşanan askeri hareketlilik sonrası ortaya atılan "darbe" iddiaları son gelişmelerle birlikte doğruluğunu kanıtlamış gibi görünüyor.





Şehir merkezine tanklarla giren ordu, yolları kesip devlet binalarını hedef alırken, İngiliz BBC kanalı, Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin askerler tarafından gözaltına alındığını duyurdu.





Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ve ailesinin gözaltına alındığını ve ev hapsine konulduğunu bildirdi.





Zimbabve'de dün akşam saatlerinde asker yolları kesti, devlet binalarının büyük bir kısmını ele geçirdi. Devlet televizyonunu ele geçirerek bir açıklama yapan ordu, 'askeri darbe gerçekleşiyor' iddialarını reddederek "Amacımız Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'yi iktidardan indirmek değil, çevresindeki suç şebekesini çökertmek" diyerek 'darbe' söylentisini yalanladı.





Ordunun, 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin çevresinde bulunan, ülkeyi ekonomik ve sosyal krize sürükleyen kişileri hedef aldığına değinilen bildiride, görev tamamlanır tamamlanmaz durumun normale döneceğinin umut edildiği belirtildi.





Ordunun açıklamasına rağmen uluslararası basın, Cumhurbaşkanı Mugabe'nin ortada olmadığı ülkede yaşananların darbe ile büyük benzerlik gösterdiğini duyurdu. Zimbabve'de ordunun olası bir askeri müdahale uyarısında bulunduğu iktidar partisi, Zimbabve Ordu Komutanı Constantino Chiwenga'yı ihanetle suçladı.





AFP'nin haberine göre de Zimbabve parlamentosunun çevresinin tanklar ile çevrildiği belirtildi.