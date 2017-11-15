İstanbul Büyükşehir Belediyesi borçlanmaya devam ediyor

İBB yeni yılda 3 milyar 850 milyon Türk Lirası borçlanacak. CHP Grubu Basın Sözcüsü Süleyman Tarık Balyalı, “2018 yılı için istenen borçlanma yetkisi kullanılacak olursa İBB’nin mali borçları 20 milyar lirayı bulacak” dedi. 2017 yılını borçla kapatan İBB 2018 yılında da gelir gider tablosunu tutturamayacak.





İBB tarafından hazırlanan 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nda 2018 gider tahmini 20 milyar 100 milyon olarak hesaplandı. Buna karşılık İBB 2018 gelir bütçe tahminini ise 16 milyar 250 milyon olarak yaptı. Buna göre İBB 2018 yılında 3 milyar 850 milyon Türk Lirası borçlanacak. Bu borcun 2 milyar 214 milyon 633 bin 629 Türk Lirası ise dış borçlanma olarak planlanıyor. İBB 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi’nde denge başlığı altındaki bölümde şu ifadelere yer verildi:





“İBB 2018 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 3.850.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.” Bütçe önümüzdeki günlerde İBB Meclisi’nin oylamasına sunulacak. CHP’li İBB Meclis üyesi ve CHP Grubu Basın Sözcüsü Süleyman Tarık Balyalı, 2017 yılında borç miktarının 4.6 milyar lira olduğunu anımsatarak “İBB hız kesmeden borçlanmaya devam ediyor. 2018 yılı için istenen borçlanma yetkisi kullanılacak olursa İBB’nin mali borçları 20 milyar lirayı bulacak. İBB her geçen gün finansal olarak yönetmesi daha zor bir belediye olmaya doğru gidiyor. Biz 2019 yerel seçimlerinde bu gidişe dur diyeceğiz” dedi.





İETT DE BORÇLU





İBB iştiraki İETT’nin de 2018 gider bütçesi 2 milyar 140 milyon. 2018 bütçe gelirleri ise 1 milyar 724 milyon olarak tahmin ediliyor. İETT 2018 yılı bütçe kararnamesinde gelir ve gider bütçesi arasındaki farkı yurt içinde borçlanmayla yoluyla kapatacağını belirtti.