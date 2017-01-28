Mahkeme 117 gün sonra "pardon" dedi





Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden Cadı avı kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Son duruşmada Bylock'la ilgili tutuklanan S.Y. ve C.T. programı kullanmadıkları tespit edilince tahliye edildi. Kentte 1. Sulh Ceza Hakimliği ise yoğunluktan dolayı adli kontrol kararlarını kaldırdı.





Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Büyükşehir Belediyesi’ndeki Cemaat'e yönelik cadı avıyla ilgili davada, MİT'in fişleme listelerinin hukuki kılıfı olarak kullanılan Bylock ile ilgili tutuklanan ik kişi tahliye edildi.





BELEDİYE İŞÇİLERİ Mİ DARBE YAPTI?





Duruşmada, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (MESKİ) sayaç kontrol memuru olarak çalışırken 2009 yılında emekli olan C.T. ve Mersin Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde 2005 yılına kadar taşeron işçi olarak çalışan ve daha sonra kadrolu işçi yapılan S.Y. adlı tutuklular için ara karar verildi.





Daha önce Bylock torbasına atılan ve bu yüzden tutuklanan iki kişi SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı ve her hangi bir program kullanmadıklarını aktardı. Mahkeme başkanı iki tutuklunun da tahliye edildiğini açıkladı.





"PARDON" DENİNCE BİTİYOR MU?





Duruşmayı takip eden Avukat Orhan Oğuz Çetinkaya, “Bu kişilerin normalde belediyeyle ilgileri de yok. Ama her ikisi de dosyaya konulmuş. Duruşmada mahkeme başkanı Bylock kullanmadıklarını söyleyerek hemen tahliyelerine karar verdi. Yanlışlık olduğu söylendi. 117 gündür cezaevindeydiler. S.Y. de işçi deniliyor ama çaycı olarak çalışıyor. Haklarında farklı bir suçlama da yok. Bu yaşananlar resmen Pardon filmi gibi” dedi.



