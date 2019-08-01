Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın Suriye Büyükelçiliği Twitter hesabı tekrar açıldı /01 Ağustos 2019 21:28

Rusya’nın Suriye Büyükelçiliği Twitter hesabı tekrar açıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Başkanı Donald Trump’a yapılan çağrı karşılık buldu. Rusya’nın Suriye Büyükleçiliği’ne ait hesap Twitter tarafından yeniden açıldı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı hesabın yeniden erişime açılması üzerine "Sadece hesap yeniden açılmadı, adalet ve ifade özgürlüğü de yeniden tesis edildi" açıklamasını yaptı.

Hesap üzerinden bir mesaj paylaşan Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, "Güneşli Şam'da selamlar! Geri geldik, her şeyimiz tam ve sayfamız normal şekilde çalışıyor! Desteğiniz için teşekkürler arkadaşlar! Bizi geri döndürmek için harika bir iş çıkardınız! Bizimle kalın ve arkadaşlarınızı bize katılmaya teşvik edin, zira gelecekte bu tür durumlarda daha fazla desteğe ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, resmî Twitter hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'a bir mesaj göndererek Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği'ne ait hesabın Twitter tarafından engellendiğini söylemişti. Mesajda "Güzel ABD şirketi Twitter, bizim bir o kadar güzel Suriye Büyükelçiliği hesabımızı engelledi" ifadeleri yer almıştı. 

Rusya Dışişleri, Trump'a gönderdiği mesajda ABD Başkanı'nın geçen haftalarda Fransa'nın dijital şirketleri vergilendirme kararına verdiği tepkiyi de hatırlatmıştı.

Rusya'ya ait Suriye Büyükelçiliği’nin Twitter hesabı 22 Haziran'da askıya alınmıştı.
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