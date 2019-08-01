Samanyolu Haber /Gündem / Savcılığa göre SETA raporu "fişleme" değilmiş! /01 Ağustos 2019 21:39

Savcılığa göre SETA raporu "fişleme" değilmiş!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakınlığıyla bilinen SETA'nın gazetecileri fişlediği gerekçesiyle tepkilere sebep olan raporu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakınlığıyla bilinen Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı'nın (SETA) gazetecileri fişlediği gerekçesiyle tepkilere sebep olan raporu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu raporda suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle, “kovuşturmaya yer yok” kararı verdiği Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği tarafından açıklandı.

GAZETECİLERE YÖNELİK ŞİDDET ÇAĞRISI YOKMUŞ

SETA raporunu düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilen Savcılık, raporun gazetecilere yönelik şiddette bulunmaya çağırma, bir suçu işlemeye davet etme olarak kabul edilebilecek ifadeler içermediğini belirtti. 

Uluslararası medya tekellerinin AKP'nin yükselişindeki rolünü görmezden gelen SETA, "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlığıyla bir rapor yayımlamıştı. 

Raporda yabancı basın kuruluşlarının Türkçe servislerini yeniden keşfeden SETA, söz konusu medya kuruluşlarının bugünkü pozisyonunu çalışanlarının sosyal medya geçmişiyle açıklamış ve aralarında bağımsız kalemlerin de bulunduğu onlarca ismi özgeçmişleriyle fişlemişti.
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